Zweites Konzert in Deutschland: Guns n‘ Roses kommen 2022 auch nach Hannover

Anzeige

Anzeige

Hannover. Lange Talsohle für die Livemusik, jetzt geht es bergauf: Guns n‘ Roses („Welcome to the Jungle“, „November Rain“) kommen 2022 auf Deutschlandtour. Die kalifornische Rocklegende um Sänger Axl Rose und Slash spielen im kommenden Jahr hierzulande zwei Open-Airs. Sie werden – wie schon bekannt – am 8. Juli 2022 im Münchner Olympiastadion auftreten, am 15. Juli 2022 zusätzlich in Hannovers HDI-Arena zu Gast sein.

Hannover-Konzert vor vier Jahren war gewitterumtost

Besonders in Hannover hat man einmalige Erinnerungen an die Comebacktour der Band. Unvergessen ist das Konzert von Guns n‘ Roses am 22. Juni 2017. Nach einer zweistündigen Gewitterunterbrechung auf dem hannoverschen Messegelände – viele hatten schon das Open-Air-Gelände verlassen, weil sie glaubten, der Auftritt sei (buchstäblich) ins Wasser gefallen – wurde aus der Beinahe-Absage ein gewaltiges Konzert.

Anzeige

Guns n‘ Roses starteten um halb elf Uhr abends und rockten weit über die Mitternacht hinaus – samt einem Gastauftritt von AC/DC-Gitarrist Angus Young. Nicht nur wegen der äußeren Umstände war das Gastspiel außergewöhnlich, auch musikalisch gilt es unter Guns-n‘-Roses-Fans als Meilenstein.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. ‒ jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Vorverkauf startet am Freitag

Nun kehrt die Band also nach Hannover zurück, um ein Rock‘n‘Roll-Gewitter im Herzen der Stadt loszubrechen. Vorverkaufsstart für die Show ist ab kommenden Freitag (18. Juni, 10 Uhr). Die München-Show ist bereits im Vorverkauf.