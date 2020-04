Zum 50. Todestag von Paul Celan: Mit Böll und Grass konnte der Lyriker nicht viel anfangen

Anzeige

Das Bild von Paul Celan, das häufig vermittelt wird, ist - in aller Kürze - das des 1920 in Czernowitz geborenen, schon früh hochtalentierten Dichters, der den Holocaust überlebt und aus diesem Überleben mit der “Todesfuge” ein Sprachkunstwerk schafft, das seinesgleichen sucht. Man weiß noch, dass er eine intensive, kraftraubende Liebschaft zu seiner Kollegin Ingeborg Bachmann führte, massive psychische Probleme hatte und letztlich daran zerbrach, dass er den Holocaust überlebt hatte.

Am 20. April 1970 ging er in die Seine. Früh hat sich die Forschung darauf konzentriert, seine Werke zu interpretieren, zu sezieren, sie literaturwissenschaftlich, erinnerungspolitisch, linguistisch durchzuschütteln. Celan selbst hat früh darüber geklagt, dass die “Todesfuge” “lesebuchreif gedroschen” wurde.

Auf der Suche nach Anerkennung im Literaturbetrieb

Der Literaturwissenschaftler Helmut Böttiger wehrt sich in seinem Buch “Celans Zerrissenheit" (Galiani, 208 Seiten, 20 Euro) dagegen, Celan nur über sein Werk zu begreifen. “Es liegt nahe, dass die Größe seines Werks, die einzigartige sprachliche Leistung seiner Gedichte viel mit diesen konkreten Lebensbedingungen zu tun hat, mit widersprüchlichen Momenten. Man kann ihm nur gerecht werden, wenn man diese ernst nimmt und ihn nicht zum unantastbaren mythischen Dichter stilisiert.” Böttiger spiegelt dann im Verlauf immer wieder Leben und Werk des Lyrikers.

Besonders interessant ist das Buch aber, weil es Celan in die bundesrepublikanische Geistesgeschichte einbettet. Dort wird seine titelgebende Zerrissenheit besonders deutlich. Während er sich konservativen Geistesgrößen wie Ernst Jünger und Martin Heidegger wegen ihres Zugangs zu Sprache und Dichtung nahe fühlte, diese ihn aber weitgehend zurückwiesen, suchten linksliberale Autoren wie Heinrich Böll und Günter Grass Celans Nähe. Doch mit denen konnte er wiederum nicht viel anfangen. “Celan war einem bestimmten ‚deutschen Geist’ gegenüber weitaus weniger empfindlich als seine ihm politisch eigentlich entsprechenden bundesdeutschen Generationskollegen.

Dadurch entstand zwischen ihm und seinen potenziellen Bündnispartnern im Literaturbetrieb eine atmosphärische Kluft, die nicht zu überbrücken war”, schreibt Böttiger. Es ist enorm spannend und aufschlussreich, Celan in dieser Kluft zu verstehen.

Das Verhältnis Celans zu den Deutschen

Ebenfalls um das Verhältnis Celans zu Deutschland geht es im Buch des Literaturwissenschaftlers Wolfgang Emmerich: In “Nahe Fremde. Paul Celan und die Deutschen” (Wallstein, 400 Seiten, 24 Euro) zeigt Emmerich Celans Ringen um Anerkennung und Würdigung, aber eben auch, wie oft und letztlich ihn kränkend und krankmachend Celan dies verwehrt blieb. Wie Walter Jens später schrieb, lachte die Gruppe 47 Celan bei ihrer Tagung 1952 aus, als er die “Todesfuge” in seiner besonderen, pathetischen Art vortrug. Und der Leiter der Gruppe 47, Hans Werner Richter, lästerte sogar, er habe sein Gedicht vorgetragen wie Goebbels.

Dies zeigt, wie unsensibel und ohne Verständnis sich die Mehrheit des bundesdeutschen Literaturbetriebs mit seinen ehemaligen Wehrmachtsangehörigen und “inneren Emigranten” in den Fünfziger- und Sechzigerjahren im Umgang mit Juden und Emigranten noch lange zeigte. Natürlich ist bei Emmerich auch die Affäre Goll, die Celan rufmordenden Plagiatsvorwürfe von Claire Goll, nachzulesen. Und das Buch zeigt, dass Celan nicht in einem binären Verhältnis zwischen ihm, dem Juden, und Deutschland zu verstehen ist, sondern in dem Dreiecksverhältnis Jude - Deutscher - Franzose.

Welche Rolle spielt Celan für zeitgenössische Schriftsteller?

Einen anderen Zugang zu Paul Celan ist mit Michael Eskins “Schwerer werden. Leichter sein” (Wallstein, 208 Seiten, 20 Euro) möglich. Eskin hat mit den zeitgenössischen Schriftstellern Durs Grünbein, Gerhard Falkner, Aris Fioretos und Ulrike Draesner über Celan gesprochen. In dem schmalen Band findet sich unter anderem auch das Gedicht “Celan, Michael Schumacher und Lady Di” von Gerhard Falkner, in dem eigentlich nicht zusammengehörende Bedeutungsblöcke zusammengehalten werden durch “die sozialen Landschaften des Ruhmes, des Unfall- oder Todesfalles beziehungsweise die Hospitäler, Unfallorte und Stadttopologien”.

Und Ulrike Daesner erzählt, wie sie auf einem Foto Ähnlichkeit von Paul Celan mit ihrem Vater entdeckte und begann, Celan zu lesen. “Mich berührte ebenfalls, das ich nicht ‚alles’ verstand, aber immer nachdenken/nachhören konnte.” So hat jeder der vier Schriftsteller einen eigenen Zugang zum Werk Celans, den freizulegen die Gespräche Eskins gelingen.