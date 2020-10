Zu John Lennons 80. Geburtstag: Paul McCartney teilt Erinnerung

Anzeige

Anzeige

„Beatles“-Sänger John Lennon wäre am 9. Oktober 80 Jahre alt geworden. Er wurde allerdings bei einem Attentat 1980 in New York erschossen. Zu seinem Geburtstag erinnert der Musiker Paul McCartney (78) an seinen ehemaligen Bandkollegen: Er teilt ein Foto auf Twitter, das die beiden zusammen zeigt.

Auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme lächeln McCartney und Lennon und blicken auf ein Buch. „Ich liebe dieses Foto, es erinnert mich an die Verbindung zwischen uns“, schreibt McCartney zu dem Bild. „Alles Gute zum 80. John. Liebe, Paul“, fügt er hinzu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Foto ist Beweis für ihre Freundschaft

In einem Interview mit Stephen Colbert hat Lennon schon einmal über das Schwarz-Weiß-Foto gesprochen. Und erklärt, warum es einen besonderen Wert für ihn hat: Nachdem die Beatles sich trennten, habe es viel Gerede gegeben. Darüber, dass McCartney „der Böse“ war, erzählt der 78-Jährige. Er vermutet: „Die Menschen waren traurig, dass sich die Beatles getrennt hatten." Bei all dem Gerede half dieses Foto McCartney, sich an Eines zu erinnern: „Wir waren Freunde.“ Es sei ein schönes Foto für ihn, weil es zeige, wie die beiden zusammen gearbeitet haben - „und wie cool das war“.

Anzeige

Auch darüber, was die beiden Songwriter miteinander verbunden hat, spricht er in dem Interview: Beide hatten ihre Mutter früh verloren. Das spiele auch in dem Lied „Yesterday“ eine Rolle, der Titel eines bekannten von McCartney geschriebenen Beatles-Songs.