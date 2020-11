„Zeit ist gerade finsterer und trauriger“: Igor Levit will wieder im Livestream Klavier spielen

Anzeige

Bereits während des ersten Lockdowns im Frühjahr hat der Hannoveraner Pianist Igor Levit (33) immer wieder für die zu Hause sitzenden Menschen Stücke gespielt und diese per Livestream im Netz übertragen. Das will er nun wieder machen: „Ich möchte wieder für euch spielen“, kündigt er auf Twitter an.

Seine Begründung: „Die Zeit ist gerade finsterer und trauriger als ich es erwartet hatte. Und Momente, so kurz sie auch sein mögen, die einfach Schönes geben, sind wichtig.“ Er kündigt in seinem Tweet einen Livestream für Montag (16. November) um 19 Uhr an.

Fans sind dankbar für die musikalische Aufheiterung

Seine Fans freut es: Viele drücken ihre Begeisterung in Kommentaren unter dem Tweet aus. „Was für eine wundervolle Nachricht“, schreibt einer, „die Aussicht auf ein morgiges Livekonzert stimmt mich sehr froh“. „Danke für dein besonderes Licht in der düsteren Novemberzeit“, zeigt sich eine andere Userin dankbar.