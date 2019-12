Youtube: Diese US-Musikvideos wurden 2019 am meisten geklickt

Anzeige

Anzeige

Keine Frage: Taylor Swift (29), Post Malone (24), Kanye West (42) und Lizzo (31) zählen derzeit wohl zu den gefragtesten US-Künstlern überhaupt. Vom Kuchen der meistgeklickten Musikvideos bei YouTube bekommen sie in diesem Jahr allerdings nichts ab. Wer in den USA stattdessen das Rennen gemacht hat? Hier gibt's die Antwort.

2019 war unumstritten das Jahr von Rapper und Sänger Lil Nas X. Der 20-Jährige hat mit seinem Song "Old Town Road" (feat. Billy Ray Cyrus, 58) den Video-Hit des Jahres geliefert - und das gleich zweimal. Rangiert der offizielle Clip auf Platz fünf, thront die Remix-Version, die lediglich ein Bild von zwei Pferden zeigt, auf Platz eins der YouTube-Video-Highlights.

Auf Platz eins: Ein Standbild zum "Old Town Road"-Remix

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Plätze zwei bis vier werden von Dababy ("Suge"), Yo Gotti feat. Lil Baby ("Put a Date On It") und Polo G feat. Lil Tjay ("Pop Out") belegt. Das offizielle Musikvideo von Rapper Offset (27) und Cardi B (27) zu "Clout" muss sich mit Rang sechs zufriedengeben. Es folgen Billie Eilish (17, "Bad Guy") auf Platz sieben und Ariana Grande (26, "7 rings") auf Platz neun.

Platz zwei: "Suge" von Dababy

Anzeige

Platz drei: "Put a Date On It" von Yo Gotti feat. Lil Baby

Anzeige

Platz vier: "Pop Out" von Polo G feat. Lil Tjay

21 Savage (27) und Daddy Yankee (42) sind in den Top Ten der diesjährigen YouTube-Video-Highlights aus den USA ebenfalls vertreten - dabei sind beide Künstler anderer Herkunft. Der Brite 21 Savage landet mit dem Clip zu "a lot" auf Rang acht der Bestenliste, der puerto-ricanische Rapper Daddy Yankee mit "Con Calma" auf Platz zehn.

RND/cos/spot