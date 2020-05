“Yéké yéké”: Sänger Mory Kanté ist tot

Anzeige

Der für seinen Hit “Yéké yéké” bekannte Sänger Mory Kanté ist tot. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP und beruft sich auf seinen Sohn Balla Kanté.

Größter Hit: “Yéké yéké”

Der Musiker starb im Alter von 70 Jahren in Guineas Hauptstadt Conakry. Kanté hatte in den 80ern dazu beigetragen, afrikanische Musik weltweit populär zu machen. Seinen größten Hit landete er mit dem Song “Yéké yéké”, der 1988 auch in mehreren europäischen Ländern die Hitparaden eroberte.