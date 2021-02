„Yeah! Yeah! Yeah!“: Jetzt kann man die Beatles an der Uni in Liverpool auch studieren

Anzeige

Zweifelsohne sind die Beatles bis heute die Royals unter den Bands der Welt. Von Herbst 1962 („Love Me Do“) bis Frühjahr 1970 („Let It Be“) waren sie Maßstab und Messlatte der Pop- und Rockmusik weltweit. 13 Alben, zahllose Songs, von denen sich viele danach in Klassiker verwandelten. Bis heute hat das Quartett aus John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr Einfluss auf die Popmusik. Wie groß dieser ist, kann man jetzt in der Heimatstadt der Fab Four richtig studieren - im Masterprogramm „The Beatles: Musikindustrie und Vermächtnis“ an der Universität Liverpool.

Holly Tessler, Leiterin des Studiengangs und Beatles-Expertin, will sich damit sowohl an Studenten wenden, die eine Karriere im Musikbusiness planen, als auch an Menschen, die sich beruflich eher in Richtung Museen, Galerien oder Tourismus orientieren. „Was diesen Masters-of-Arts-Studiengang einzigartig macht, ist, dass er sich auf die Beatles auf zukunftsträchtige Weise fokussiert“, sagt Tessler. Im weiteren Sinn sei er auch ein Studiengang über das kulturelle Vermächtnis der Stadt und ganz Großbritanniens.

Dr. Mike Jones von der Beatles Legacy Group, die über den ökonomischen Wert des Beatles-Tourismus für die Stadt forscht, sagte: „Liverpool sollte nicht nur als Geburtsort der Beatles gelten, sondern auch als Ort ihrer Prägung. Was die Beatles in die Welt hinaustrugen, war - zum Teil - Liverpools einzigartige Kultur“.

„Wir freuen uns darauf, die ersten Studenten des Master-of-Arts-Studiengangs Beatles im Jahr 2021 zu begrüßen“, sagte Professorin Catherine Tackley, Leiterin des Fachbereichs Musik an der Universität Liverpool.

Liverpool hat viele Beatles-Kultstätten - vom Denkmal für die Titelfigur aus dem Song „Eleanor Rigby“ bis zum Cavern Club, in dem die Karriere der Band Fahrt aufnahm. Auf Touren (vorzugsweise bucht man sich einen Platz in einem gelben Magical-Mystery-Tour-Bus) geht es zu den Orten, an denen die Bandmitglieder aufwuchsen. Und mit etwas Glück kommt einem ein blitzsauberes Feuerwehrauto entgegen, wenn man in die „Penny Lane“ einbiegt - wie im Song.