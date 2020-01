Wireless Festival 2020: Starkes Line-Up mit Kendrick Lamar, Asap Rocky und Co.

Anzeige

Frankfurt. Zum zweiten Mal wird am 10. und 11. Juli in Frankfurt das Wireless Festival gefeiert. Nun wurde das Line-up für die Hip-Hop-Veranstaltung bekanntgegeben – und unter den Acts finden sich einige Szenegrößen. So ist am Freitag, 10. Juli, Rapper Asap Rocky der Headliner – er hatte zuletzt durch einen Prozess in Schweden für Aufsehen gesorgt, wo er wegen Körperverletzung verurteilt wurde. Der Headliner am Samstag, 11. Juli, ist Rapper Kendrick Lamar.

Weitere Acts sind am 10. Juli unter anderem Apache 207, DaBaby, KC Rebell & Summer Cem, Meek Mill, Shirin David, Tierra Whack, Trettmann und Young Thug. Am 11. Juli treten außerdem unter anderem A Boogie Wit Da Hoodie, Loredana, Mero, Roddy Ricch, Shindy, SSIO und Tyga auf.

Vorverkaufsstart ist am 29. Januar. Mehr Infos zum Festival gibt es hier.

