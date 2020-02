“Wiener Opernball”-Stargast Ornella Muti: “Keine Linienflüge gewohnt”

Anzeige

Die italienische Schauspielerin Ornella Muti soll am Donnerstag wieder Glanz auf den 64. Wiener Opernball bringen. Sie ist der Stargast von Richard “Mörtel” Lugner, nachdem Skistar Lindsey Vonn kurzfristig wieder abgesagt hatte.

Wie es sich für einen richtigen Stargast gehört, hat Muti aber so ihre eigenen Vorstellungen davon, wie ihr Auftritt in Wien ablaufen soll. Teil ihres Deals ist nämlich nicht nur die Begleitung zum Wiener Opernball, sondern auch schon einen Tag zuvor die große Autogrammstunde in Lugners Kaufhaus, der so genannten “Lugner City”. Bereits am Dienstag reist die Italienerin dafür nach Österreich.

Laut dem Baumeister möchte die Schauspielerin ausdrücklich nur mit einem Privatjet an- und abreisen, sie sei nämlich “Linienflüge nicht gewohnt”. Außerdem wolle sie stets mit einem “exklusiven Shuttleservice” zum Flughafen und Hotel gebracht werden. “APA” zitiert Lugner mit den Worten “Es ist zwar teuer genug, aber was bleibt mir übrig.”

RND/lob