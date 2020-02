Wiener Opernball: Bei Model Barbara Meier feiern die deutschen Promis

Anzeige

Es ist eins der großen gesellschaftlichen Ereignisse im deutschsprachigen Raum: Der Wiener Opernball. Rund 7000 Gäste werden am Donnerstag in der Staatsoper erwartet. Darunter befinden sich viele österreichische Prominente und Politiker, sowie die italienische Schauspielerin Ornella Muti, die in diesem Jahr Unternehmer Richard Lugner begleiten wird.

Doch auch der ein oder andere deutsche Prominente bewegt sich in Wien über die Tanzfläche. Klemens Hallmann, der Mann von Topmodel-Gewinnerin Barbara Meier, hat dort seit Jahren regelmäßig eine eigene Loge. Auch in diesem Jahr soll die laut “Vienna.at” gut gefüllt sein – vor allem mit deutschen Prominenten. So will das Paar, das in diesem Jahr sein erstes gemeinsames Baby erwartet, unter anderem Schauspieler Ralf Möller, Moderatorin Sylvie Meis, Model Franziska Knuppe und Moderatorin Katja Burkard in seiner Loge begrüßen. Der Österreicher Hallmann sagte zu “Vienna.at”: “Meine Frau Barbara und ich freuen uns besonders, nach einer Pause im letzten Jahr heuer wieder mit einer Loge am Opernball dabei zu sein. Es ist das gesellschaftliche Großereignis des Jahres.”

RND/lob