Wieder voll im Trend: Schallplatten feiern in Japan Comeback

Tokio. Die gute alte Schallplatte feiert im Hightechland Japan ein Comeback. Mit dem Erscheinen der CD hatten die Vinyl-Scheiben lange Zeit ein Schattendasein gefristet - doch offenbar reicht vielen Japanern der Sound ihrer Smartphone-Kopfhörer nicht mehr aus. Inzwischen erfreuen sich Schallplatten wieder wachsender Popularität, wie die japanische Nachrichtenagentur Jiji Press am Montag berichtete.

Die Produktion sei in den vergangenen zehn Jahren um das Zwölffache gestiegen - auf zuletzt 1,2 Millionen Platten im vergangenen Jahr. Viele Künstler brächten neue Songs und Alben in Schallplattenform heraus.

Das Wechseln der Scheiben und Aufsetzen der Nadeln des Plattenspielers nehme zwar Zeit in Anspruch, wurde ein Japaner in seinen 50ern zitiert, der in der Plattenabteilung eines Musikgeschäfts in Tokio nach japanischer Schlagermusik suchte. Doch gerade Schallplatten vermittelten ihm das Gefühl, echte „Musik zu hören“.