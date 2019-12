“Wham!”-Sänger enthüllt: So entstand “Last Christmas”

Anzeige

Ob beim Einkaufen, im Radio oder zu Hause: Der Weihnachtsklassiker "Last Christmas" läuft in Dauerschleife. In der Fernsehshow von Markus Lanz offenbarte der "Wham!"-Musiker Andrew Ridgeley nun, wie der Welthit überhaupt entstanden ist.

George Michael hat "Last Christmas" an einem tristen Tag geschrieben

George Michael, so erzählt es Ridgeley in der Sendung, hätte den Song "an einem dunklen grauen Sonntagnachmittag" im Hause seiner Eltern geschrieben.

"Er verschwand für eine Stunde, und als er wiederkam, war die Grundidee von Last Christmas geboren", sagt Ridgeley. "Ich finde, es ist immer noch ein toller Song!"

Gedreht worden sei das Video in der Schweiz. "Das war eine lustige Zeit mit einigen Eskapaden wie Nacktbaden", erzählt Ridgeley weiter.

Gut befreundet: Andrew Ridgeley und George Michael

Die beiden Musiker lernten sich bereits im Alter von zwölf Jahren kennen. "Er kam neu in die Klasse, die Lehrerin sprach seinen Namen falsch aus. Er war ein unscheinbarer Schuljunge mit Locken und einem großen Metall-Brillenrahmen."

Auch nach dem Band-Aus im Jahr 1986 standen sich die beiden nahe und seien bis zum Tode George Michaels am 25. Dezember 2016 gut befreundet gewesen. Ridgeley beschreibt seinen verstorbenen "besten Freund" auch jetzt noch als einen "lustigen Kerl".

Auch wenn Michael im frühen Alter von 53 Jahren verstorben ist - mit "Last Christmas" wird er den Menschen noch lange in Erinnerung bleiben.

