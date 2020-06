Weltstar Rolando Villazón: “Gesundheit ist nicht das höchste und nicht das einzige Ziel von uns Menschen”

Anzeige

Herr Villazón, wie kommt man denn auf die Idee, ausgerechnet im Beethoven-Jahr einen Mozart-Roman zu veröffentlichen?

(lacht) Ich glaube, man muss nicht so viel über solche Jubiläen nachdenken. Mein Buch erscheint ja nicht jetzt, weil oder obwohl Beethoven-Jahr ist, sondern weil ich es fertig geschrieben habe.

In Ihrem neuen Roman „Amadeus auf dem Fahrrad“ muss sich ein junger Opernsänger gegen den Widerstand seines Vaters durchsetzen. Mussten Sie solche Konflikte mit Ihrem Vater auch austragen, um Opernsänger zu werden?

Nein. Mein Vater hatte kein Problem damit, was ich mit meinem Leben machen möchte. Er hatte überhaupt keine Meinung dazu, was ich werden soll. Der Roman ist also kein Spiegel der Beziehung zu meinem Vater.

Sie haben selbst zwei Söhne. Wie wichtig ist es Ihnen, ein guter Vater zu sein?

Es ist unglaublich wichtig für mich, aber „gut“ ist ein unheimlich großes Wort. Ich würde es lieber so ausdrücken: Ich möchte kein schlechter Vater sein. Wenn meine Kinder wissen, dass es sehr viel Liebe für sie gibt, bin ich glücklich. Und sie sollen wissen, dass sie sich ausprobieren können, um ihr Leben zu entdecken. Ich unterstütze sie dabei. Für alle Pro­bleme, für alles, was meine Kinder betrifft, gibt es einen Dialog und eine Brücke zwischen ihnen und mir. Diese Brücke ist sehr, sehr stabil.

Künstler blicken wie ein Kind auf die Welt

Was heißt es für Sie, ein guter oder zumindest kein schlechter Vater zu sein?

Wichtig ist mir: Ob das Verhältnis zwischen Eltern und ihren Kindern, zwischen mir als Vater und meinen Söhnen gut ist, liegt komplett in der Verantwortung von uns Eltern. Nicht in der Verantwortung der Kinder. Die Kinder können Fehler machen, und sie müssen Fehler machen. Es geht darum, was gut für sie ist. Das ist das Entscheidende. Und was die Kinder für ihren Weg lernen, läuft über die Verantwortung und die Liebe des Vaters und der Mutter. Das ist ein schwieriges, aber auch ein tolles Abenteuer.

Sie haben Ihrem Roman ein Motto aus dem Buch „Peter Pan“ von J. M. Barrie vorangestellt: „All children, except one, grow up“, also „Alle Kinder werden erwachsen, bis auf eines.“ Muss man als Künstler ein Kind bleiben?

Nein, das muss ein Künstler nicht. Aber ein Künstler folgt einer besonderen Kreativität, einer besonderen Neugier. Er geht andere Wege, um das Leben, die Gegenwart zu verstehen. Aber ein Künstler sucht diese Fähigkeiten nicht, er hat sie. Sie sind ein Teil des Künstlers oder der Künstlerin. Ihretwegen ist man Künstler. Das heißt nicht, dass man wie ein Kind leben muss.

Gerade Mozart gilt doch aber als das ewige Kind, ein Mensch, der nie erwachsen wurde.

Ja, das wird immer gesagt. Aber er wusste, wie man sich in einer Gesellschaft verhält, er war ein erwachsener Mann. Er hatte aber auch Humor, und dann war er manchmal wie ein Kind. Aber das Wie ist wichtig.

Villazon ist Opernsänger, Festivalleiter, Moderator und einiges mehr

Warum?

Der Künstler, die Künstlerin ist in der Regel ein erwachsener Mensch, aber er oder sie ist in der Lage, wie ein Kind auf das Leben und die Realität schauen. Es ist nicht die Frage, ob Mozart ein Kind oder ein Erwachsener war, er war beides. Aber in einer guter Mischung. Er wusste, wann er ein verantwortlicher Erwachsener sein musste und wann er wie ein Kind sein konnte – wann er spielen, springen, Licht bringen konnte.

Sie sind Opernsänger, Festivalleiter, Moderator, Teilzeitclown und einiges mehr. Wie schaffen Sie es, auch noch Bücher zu schreiben?

Ich würde nicht sagen, dass ich Schriftsteller oder Regisseur oder Moderator bin. Nein, ich bin ein klassischer Sänger, der drei Bücher geschrieben hat. Ich bin ein klassischer Sänger, der Regie führt. Ich bin ein klassischer Sänger, der moderiert. Was ich meine: Ich führe kein Leben als Schriftsteller und schreibe jeden Tag mehrere Stunden. Schriftsteller zu sein ist ein Beruf, Schriftsteller schreiben ihr ganzes Leben. Ich schreibe Bücher nebenbei.

Aber warum schreiben Sie?

Das Schönste am Singen, auch wenn man nur privat und nicht auf der Bühne singt, ist, wenn man sein Selbst verliert und Kontakt mit dem Ganzen hat. Das passiert einfacher mit Musik. Es gibt dann keine Zeit, keinen Ort, es gibt dann nichts außer diesen einen Moment, diese Expression, dieses Feuer. Manche Menschen versuchen, diesen Zustand durch Meditation oder etwas anderes zu erreichen.

Und Sie erreichen diesen Moment durch Musik.

Ja, wobei es natürlich nicht immer funktioniert. Dieses Gefühl kommt einfach, wenn es kommt. Und ich habe mich gefragt, wo ich das noch finden kann. Mein Ich zu verlieren gelingt mir nämlich auch, wenn ich lese. Die Kunst nimmt mich, und ich vergesse alles andere. Und ich glaube, genau deswegen habe ich auch angefangen zu schreiben.

Wann hat Ihr Schreiben begonnen?

Ich schreibe schon, seitdem ich zwölf bin. Damals und in den Folgejahren habe ich noch keine Romane verfasst, aber Anekdoten, Novellen, Sonette, sehr, sehr schlechte Sonette. (lacht) Dann kam mein erster Roman, und ich bin sehr glücklich, dass mein Verlag sich von Anfang an dafür interessiert hat. Aber ich würde auch weiterschreiben, wenn sich niemand mehr für meine Geschichten interessiert und jemand kommt, der sagt, sie sind nicht gut genug.

Das ist ja bislang nicht der Fall gewesen.

Wir werden sehen. Ich muss auf jeden Fall weitermachen. Ich habe schon die Struktur für einen vierten Roman geschrieben und eine Idee für einen fünften entwickelt. Es explodiert. Ich liebe es, irgendwo zu sitzen, meinen Stift und mein kleines Heft zu nehmen und zu schreiben.

Ihr neuer Roman spielt in einer realen Welt. Der Dirigent Daniel Barenboim kommt vor, ihre Kollegin Anna Netrebko, und mit Cecilia Bartoli ist die Hauptfigur Vian bei einem Unfall zusammengestoßen. Warum ist Ihnen das wichtig?

Ich wollte meine Fiktion in einer realen Welt ansiedeln mit Künstlern, die heute Teil der Opernwelt sind. Die realen Künstler, die dabei sind, bewundere ich. Aber deswegen sind sie nicht Teil des Romans. Sondern ich versuche, anhand dieser Figuren zu zeigen, warum Musik uns etwas zu sagen hat. Und ich bin glücklich, dass diese Menschen heute mit uns sind, dass Cecilia da ist, diese Sonne in unserer Welt. Es ist übrigens ganz anders als in meinen ersten beiden Romanen, die in komplett fiktionalen Welten spielen, in Städten, bei denen man nicht weiß, ist das Mexiko, ist das Paris? Auch die Zeit, in der sie spielen, ist unklar.

Haben Sie Ihre Kollegen um Erlaubnis gefragt?

Sie wissen, dass sie im Roman vorkommen. Aber gefragt habe ich sie noch nicht. Vielleicht muss ich das noch machen. (lacht) Nein, es gibt niemanden, der böse darüber sein wird. Ich denke, dass Cecilia, Anna, Dorothea Röschmann, Regula Mühlemann sich freuen, dass sie dabei sind. Sie werden ja auch nicht negativ dargestellt, schlechte Attribute habe ich ausschließlich meinen ausgedachten Charakteren gegeben.

Die vergangenen Wochen und Monaten waren von der Corona-Krise geprägt. Welche Folgen hat diese bislang für Sie?

Wissen Sie, ich nehme die Realität so, wie sie ist, und versuche dann, das Beste daraus zu machen. Natürlich ist es nicht schön, dass jetzt alle Konzerte ausgefallen sind. Natürlich ist auch die Unsicherheit nicht schön, wie wir jetzt und in Zukunft mit dem Virus und den Folgen umgehen werden. Und ich bin verantwortlich für ein Festival, für die Mozartwoche in Salzburg. Ich beschäftige mich jetzt schon damit, was im Januar 2021 sein könnte, und überlege mir verschiedene Szenarien.

Gast bei Gottschalk: Gemeinsam mit Moderatorin Barbara Schöneberger und Opernsänger Rolando Villazón (r) feierte Entertainer Thomas Gottschalk am 18. Mai im ZDF in seinen 70. Geburtstag. © Quelle: Manfred H. Vogel/ZDF/dpa

Konnten Sie die Maßnahmen während der Krise nachvollziehen, den Lockdown, die Einschränkungen?

Es ist korrekt, dass wir zu Hause bleiben mussten. Man muss die Regeln akzeptieren. Aber ich muss auch sagen, Gesundheit ist nicht das höchste und nicht das einzige Ziel von uns Menschen. Wir streben auch nach Freiheit und Gerechtigkeit und Liebe. Selbstverständlich müssen wir ein Minimum von Gesundheit für alle haben. Aber dann gibt es größere Ziele und größere Ideale. Wir müssen jetzt einen Weg finden, wie es weitergeht. Eine Zeit lang waren etwa bei uns in Paris die Krankenhäuser voll. Es gab keine andere Möglichkeit, die Gesundheitskrise zu stoppen, als zu Hause zu bleiben. Aber jetzt sieht es anders aus, und jetzt müssen wir zurück zu den anderen Idealen.

Wir beobachten gerade Proteste gegen den gewaltsamen Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd. Kann Kunst in einer solchen Situation etwas bewirken, kann sie die Welt verbessern?

Ich glaube, wir müssen zunächst einmal zwischen dem Künstler als Privatperson und der Kunst unterscheiden. Der Künstler, die Künstlerin kann seine oder ihre Meinung sagen und sich positionieren. Ich habe mich schon lange deutlich gegen Rassismus, aber auch etwa gegen Frauenfeindlichkeit geäußert. Wir haben vor allem als bekannte Künstler die Möglichkeit, bei solchen Themen viele Menschen zu erreichen. Aber es ist nicht genug zu sagen: „Ich bin kein Rassist.“ Man muss aktiv etwas machen.

Was kann das sein?

Zum Beispiel kann man auf Demonstrationen gehen und mit seinen Kindern, seinen Nachbarn, anderen Menschen über Rassismus sprechen und seine Meinung deutlich sagen. So weit zu den Künstlern als Personen. Aber die Kunst selbst sollte apolitisch sein.

Warum das?

Kunst hat immer etwas über die aktuellen Zeiten, über die Welt ausgesagt. Aber das Wichtige ist: Kunst erzählt, wie die Zeiten sind, nicht, wie sie sein sollen. Das ist das Entscheidende in meinen Augen. Kunst spricht über Gefühle, über das Chaos, über die Strukturen, wie die Welt aussieht. Was politisch, gesellschaftlich und philosophisch in unserer Welt passiert, war immer ein Teil von Kunst und muss es auch sein. Darüber redet Kunst, aber Kunst erzieht nicht. Eine Inszenierung, die versucht zu zeigen, was unsere Gesellschaft machen soll oder muss, finde ich nicht richtig. Eine Inszenierung, die zeigt, wie unsere Gesellschaft aussieht, das ist es.

Gilt das nur für Opern- oder Theaterinszenierungen?

Nein, wir können auch über Romane sprechen: Ein guter Roman hat immer eine Debatte. Dostojewskis „Die Brüder Karamasow“ ist eines der größten Bücher aller Zeiten. Denn dort werden verschiedene Positionen dargestellt, es wird keine Richtung vorgegeben. Leser, Zuhörer, Zuschauer können in der Kunst Antworten auf die Fragen unserer Zeit finden. Aber dieses Finden der Antworten gehört zum Lesen, zum Zuhören, zum Zuschauen dazu. Es darf nicht einfach plump von der Inszenierung oder dem Buch vorgegeben werden. Kunst ist keine Schule.

Villazón liebt Tequila mit Zitrone und Salz

Wie sind Ihre Pläne für die nahe Zukunft?

Es gibt glücklicherweise demnächst einige Konzerte, die diesen Sommer stattfinden werden. Und ich werde meine aktuelle Aufnahme beenden, die im Herbst erscheinen wird. Diese habe ich im Januar angefangen, sie ist aber unterbrochen worden wegen Corona.

Was ist das für eine Aufnahme?

Das sind lateinamerikanische Kunstlieder, absolut wunderschöne Lieder, bei denen ich auf der Harfe vom großartigen Xavier de Maistre begleitet werde. Zudem gehen die Planungen zur Mozartwoche weiter, und mein Roman erscheint ja jetzt auch. Es ist glücklicherweise immer etwas zu tun. Und wie sagt man: Wenn dir das Leben Zitronen gibt, frage nach Tequila und Salz.

Ich kenne nur den Spruch: Wenn dir das Leben Zitronen gibt, mach Limonade daraus. Aber Ihre Version ist schöner.

Ja. Salz und Tequila ist besser.

© Quelle: Rowohlt

Er gehört auch in Deutschland zu den bekanntesten Operntenören unserer Zeit: Das liegt sicherlich auch an der Art und Weise, wie Rolando Villazón mit der Öffentlichkeit umgeht. Er ist nicht nur auf der Bühne ein gefeierter Star, sondern auch gern gesehener Gast in Talkshows.

Geboren in Mexiko-Stadt, besuchte Villazón das dortige Colegio Alemán Alexander von Humboldt, eine deutsche Schule. Seine Vorfahren sind österreichische Emigranten. Seine Karriere als Opernsänger begann er 1999. Weltbekannt wurde er mit seiner Interpretation des Alfredo in „La Traviata“ mit Anna Netrebko 2005. Seit 2017 ist Villazón künstlerischer Leiter der Mozartwoche in Salzburg.

Mit „Amadeus auf dem Fahrrad“ (Rowohlt, 416 Seiten, 26 Euro) legt der 48-Jährige jetzt seinen dritten Roman vor. Er erscheint am 16. Juni.