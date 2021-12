Weihnachten im Allgäu: So feiert Kommissar Kluftinger

Anzeige

Herr Kobr, Herr Klüpfel, wollen wir mal versuchen, ein Interview ohne die Frage zu führen, wie es ist, zu zweit einen Krimi zu schreiben?

Volker Klüpfel: Oh ja, die Challenge läuft.

Michael Kobr: Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Es ist bisher noch nicht so oft gelungen.

Es ist ja eigentlich auch eine interessante Frage, aber ich fürchte, sie wird Ihnen ständig gestellt.

Klüpfel: Wir haben uns schon mal überlegt, ob wir uns die Antwort auf ein T-Shirt drucken lassen. Früher, als wir noch auf Lesungen unterwegs sein konnten, hat jeder Zweite beim Signieren diese Frage gestellt. Und ich verstehe das ja auch. Aber es war zunehmend schwierig, die Frage immer mit der gleichen Emphase zu beantworten und dem Fragesteller das Gefühl zu geben, dass er der Erste ist, der sie stellt.

Kobr: Ich kann die Frage ja beantworten, obwohl Sie sie nicht gestellt haben. So guerillamäßig.

Im Allgäu steht die Chance auf weiße Weihnachten hoch

Nein, bitte nicht, dann wäre die Challenge ja schon vorbei. Ich frage Sie lieber: Wie feiert man im Allgäu Weihnachten?

Klüpfel: Im Idealfall mit Schnee. Die Chancen sind hier ja noch relativ hoch.

Kobr: Wahrscheinlich stellen sich viele Menschen vor, dass man bei uns wahnsinnig traditionell feiert: Man schlägt am Morgen des 24. Dezember im eigenen Wald einen Baum mit der Axt. Und daran hängen dann auch nur Strohsterne, und zum Essen gibt es den selbst gejagten Hirsch und so weiter. Aber in Wahrheit ist es nicht viel anders als in anderen Gegenden Deutschlands. Aber wenn der Schnee dazukommt, kann es schon sehr stimmungsvoll sein im Allgäu.

Klüpfel: Ein Unterschied zu Ballungsräumen ist aber sicherlich, dass die Kirche und die Christmette noch eine größere Rolle spielen als anderswo.

Kobr: Weil es hier wenig andere Ablenkung gibt. (lacht) Was will man denn sonst machen? Bevor man den ganzen Abend vor dem Fernseher sitzt, geht man lieber in die Christmette. Nein, im Ernst: Die Religiosität ist nach wie vor stark im Volk verwurzelt. Das stimmt schon.

Fühlen Sie sich als Autoren der Kluftinger-Krimis, mit denen Sie bekannt geworden sind, auch ein bisschen als Botschafter des Allgäus?

Klüpfel: Wenn, dann unbeabsichtigt. Es war nie unser Impetus zu sagen, das Allgäu muss medial stärker ins Bewusstsein der Menschen rücken, und deswegen schreiben wir unsere Krimis. Es ist halt passiert, und ich finde es auch nicht schlimm. Im Gegenteil, ich gönne es den Allgäuern und dem Allgäu auch.

Kobr: Tatsächlich hat es diese Region schon verdient, aus einem Berg-Einerlei ein wenig herauszustechen, weil sie ein Schmelztiegel ist. Sprachlich ist sie vom Alemannischen geprägt, aber auch vom Schwäbischen und von anderen Einflüssen. Auch kulturell kommt hier viel zusammen. Da hat sich in einer gewissen Abgeschiedenheit eine Kultur herauskristallisiert, die es wert ist, solitär behandelt zu werden.

In Ihrer neuen kleinen Erzählung „Morgen, Klufti, wird‘s was geben“ erlebt Ihr Kommissar Kluftinger ein ganz besonderes Fest. Er stolpert von einer Katastrophe in die nächste. Aber eigentlich passiert das nur, weil seine Frau Erika ins Krankenhaus muss. Sind wir Männer wirklich so hilflos ohne Frauen?

Klüpfel: In den Kluftinger-Büchern finden wir sicherlich noch sehr traditionell aufgebaute Lebensgemeinschaften. Aber selbst in den USA hat Joe Biden gerade zugegeben, dass er nur Wasser warm machen und Spaghetti kochen kann. Das Frühstück, das zuzubereiten er großzügigerweise seinem Dienstpersonal erlässt, macht auch seine Frau. Solche traditionellen Rollenverteilungen sind nach wie vor nicht selten vorzufinden. Natürlich nicht bei modernen Männern, wie wir es sind. Aber wir sind ja auch mehr Chronisten, als dass wir Autobiografen sind.

„Traditionelle Kompetenzverteilung beim Kluftinger“

Also Sie würden eine Lichterkette aufhängen und anschalten können?

Klüpfel: Natürlich. Ich bin daheim für die Lichterketten zuständig, ich bin daheim auch gern mal am Herd zu finden, genauso wie der Michi. Da nehmen wir uns nicht raus. Es ist ja auch nicht mehr die Art von Partnerschaft, die man heutzutage anstrebt.

Kobr: Natürlich ist das eine traditionelle Kompetenzverteilung beim Kluftinger. Aber wenn er jetzt plötzlich kochen würde, würde es doch keiner essen wollen. Deswegen muss das gar nicht Chauvinismus beim Kluftinger und seiner Erika sein, sondern es ist halt auch pragmatisch. Die Mama kann‘s halt besser als der Papa.

Klüpfel: Mein Vater und meine Mutter hatten auch eine sehr traditionelle Verteilung. Mein Vater ist zum Arbeiten gegangen, meine Mutter hat damit aufgehört, als ich auf die Welt kam. Und mein Vater hat immer genau einmal im Jahr ein Essen gekocht – und zwar zu Weihnachten. Er hat dann immer ganz viel Lob und Huldigungen dafür eingefahren. Aber meiner Mutter, die tagein, tagaus am Herd stand, blieb dieses Lob versagt. Das war natürlich ungerecht.

Kobr: Ein Schritt auf dem Weg zum emanzipierten, kochenden Mann war ja genau dieser Sonntagskoch, der sich dann, wie Volker sagt, immer hat huldigen lassen. Nach dem Kochen hat dann die Küche zwar ausgesehen wie Sau, und er hat sich von der Frau alles danach saubermachen lassen und sich auch vorher alles einkaufen lassen. Das geht heute natürlich nicht mehr. Wenn, dann muss der Mann sozusagen die Küche mit allen Sinnen erleben.

Beim Lesen Ihrer Weihnachtserzählung denkt man lange Zeit: Der arme Klufti erlebt die ganzen Katastrophen ausgerechnet zur Weihnachtszeit. Aber irgendwann fällt auf, dass es eigentlich weniger Katastrophen sind als Abweichungen von einer Weihnachtsnorm, die man im Kopf hat. Muss denn Weihnachten eigentlich immer so sein, wie wir es uns vorstellen?

Klüpfel: Ja, das ist genau das Pro­blem. Deswegen wird an Weihnachten vieles als so katastrophal empfunden. Wenn einem an einem normalen Wochentag ein Teller runterfällt, dann ärgert man sich kurz und kehrt die Scherben weg. Wenn das zum Fest passiert, heißt es: Ausgerechnet an Weihnachten! Und dann erzählt man sich noch Jahre später: Weißt du noch, wie dir damals der Teller runtergefallen ist, als alle schon beim Essen saßen? Das Fest wird dermaßen mit Erwartungen aufgeladen, dass kleine Abweichungen als Katastrophen wahrgenommen werden.

Auf der anderen Seite bedeuten Rituale vielen Menschen sehr viel – das sieht man ja an Weihnachten ganz besonders. Sind Ihnen Rituale an Weihnachten auch wichtig?

Kobr: Ja, ich habe viele Rituale. Und ich mag immer noch an Heiligabend den Moment am Nachmittag sehr gern, wenn auch die letzte Verkäuferin, die sich noch den Heiligabend hat um die Ohren schlagen müssen, nach Hause kommt. Wenn sie daheim die Lichter in der Stube anzündet, dann ist so ein Moment da, an dem der Puls der Welt quasi aufhört, aufgeregt zu schlagen. Und dieses gute Gefühl, das ich seit der Kindheit kenne, ist nach wie vor bei mir da.

Klüpfel: Ich glaube auch, dass Rituale zum Fest dazugehören. Meine Nachbarn haben mir gesagt, dass sie jetzt nach Uganda fliegen. Und da frage ich mich: Warum? Ihr könnt 350 Tage im Jahr nach Uganda fliegen. Warum an Weihnachten? Das würde ich nicht machen wollen.

Klüpfel und Kobr sehen sich Weihnachten nicht

Sie beide sehen sich an Weihnachten aber nicht, oder?

Beide: Nein.

Sie könnten Weihnachten zusammen schreiben, aber das Thema wollten wir ja nicht anschneiden.

Kobr: Wie das an Weihnachten ablaufen würde, möchte man sich dann doch nicht vorstellen.

Wie würden Sie Ihren Kommissar Kluftinger mit eigenen Worten beschreiben? Was ist das für ein Typ?

Klüpfel: Neben vielen Adjektiven, die über ihn kursieren wie kauzig oder skurril ist er meiner Meinung nach verdruckst, wie man im Allgäu sagt. Das ist sicher sein Hauptpro­blem, was ihn für manche seiner Mitmenschen schwer konsumierbar macht. Es entstehen durch dieses Verdruckstsein manchmal Missverständnisse. Aber im Grunde meint er es gut mit seiner Umwelt.

Kobr: Er ist auch manchmal ein Depp, das muss man schon sagen. Er ist ein Typ, der eigentlich immer Angst vor allem Neuen hat.

Die Angst vor dem Neuen treibt ja viele Menschen um. Wir leben in einer Zeit, in der es viele Neuerungen gibt: ein neues Frauenbild, ein neues Männerbild, neue Geschlechterrollen, Debatten über eine veränderte Sprache, um nur einige zu nennen. Wie gehen Sie in Ihren Büchern damit um?

Kobr: Wir versuchen, diese Änderungen in der Gesellschaft in unseren Büchern, auch in dem neuen Kluftinger, der im Frühjahr erscheinen wird, zu thematisieren. Man kann heute diese Krimis nicht mehr so erzählen wie vor fast 20 Jahren, als wir damit angefangen haben. Dazu hat sich gesellschaftlich zu viel getan. Diese Veränderungen sind etwas, was ja auch wir erleben und worüber wir uns Gedanken machen müssen. Und deswegen muss sich auch der Kluftinger damit auseinandersetzen. Im neuen Buch wird er sich stark mit neuen Erziehungs- und Geschlechterrollen beschäftigen, und das tut ihm bestimmt gut.

Klüpfel: Diese Veränderungen sind für uns auch der soziale Nährboden, um unsere Geschichten zu schreiben. Je mehr passiert, je mehr sich die Welt verändert und er selbst sich verändern muss, desto besser ist es für uns.

Schreiben Sie dann wirklich Krimis oder nicht vielmehr als Krimis verkleidete Gesellschaftsromane?

Klüpfel: Das ist lustig, dass Sie das jetzt fragen. Ein befreundeter Autor hat mal bei einer Lesung gesagt, er schreibe keine Krimis, sondern Gesellschaftsromane, und wir haben gedacht: Mein Gott, lass das doch die Leute beurteilen. Ich würde das nicht sagen. Natürlich gibt es in unseren Krimis viel Soziales, viel alltägliches Leben, Veränderungen, Zeitkolorit. Aber ich würde am liebsten gar kein Label auf die Bücher knallen.

Kobr: So wie jeder Krimi ein Regionalkrimi ist, weil er immer irgendwie die Region oder den Ort reflektiert, an dem er spielt, ist doch jeder Krimi auch ein Gesellschaftsroman. Allein schon dadurch, dass man sich fragt: Haben wir einen Ermittler oder eine Ermittlerin? Wie ist das Team zusammengesetzt? Da geht es doch schon los.

Klüpfel: Aber das ist auch ein typisch deutsches Phänomen, immer eine Rangfolge zu finden: Also, es gibt Krimis, und da drunter rangieren Regionalkrimis und über den Krimis schweben die Gesellschaftsromane, und ganz oben steht dann der literarische Krimi. Den muss man schreiben, wenn man es ganz nach oben schaffen will.

Kobr: Um die Frage mal kurz zu beantworten: Wir schreiben Krimis.

Ende des kommenden Jahres wird es eine neue Reihe von Ihnen geben. Verraten Sie da schon etwas?

Klüpfel: Man kann jedenfalls schon verraten, was die Reihe alles nicht sein wird: Sie wird nicht in Deutschland spielen. Es wird keinen Ermittler geben. Es wird nicht ein Krimi sein, in dem Verbrechen aufgeklärt werden. Es wird schon Krimielemente haben, mit Spannung, aber auch mit Humor. Vielleicht nicht ganz so krachlustig wie der Kluftinger, sondern mehr mit einem humorvollen Grundton.

Aber es ist nicht das Ende vom Kluftinger?

Klüpfel: Nein.

Kobr: Der hat noch so viele gesellschaftliche Themen vor sich. Der hat ja noch nicht mal angefangen, sich mit Corona auseinanderzusetzen. Dafür braucht er schon noch ein paar Bände.

„Jeder braucht und schätzt den Input des anderen“

Das heißt, Sie fürchten nicht das Schicksal berühmter Duos wie Simon & Garfunkel und gehen einandner irgendwann so auf die Nerven, dass Sie sich trennen müssen?

Klüpfel: Nein! Bei Simon & Garfunkel war ja das Problem, dass der eine der Geniale war und für das Künstlerische verantwortlich war, während der andere seinen Partner lächerlich gemacht hat. Bei uns sind die Talente und der Aufwand gleich verteilt, auch wenn wir nicht alles gleich machen. Wir haben schon auch eine Arbeitsteilung. Aber jeder braucht und schätzt den Input des anderen.

Dann wünsche ich Ihnen beiden als Duo und einzeln schöne Weihnachten!

Kobr: Ja, frohes Fest, danke.

Klüpfel: Ihnen auch.

Und nächstes Mal würde ich Sie dann gerne fragen, wie es ist, zu zweit zu schreiben.

Kobr: Ja, bis dahin überlegen wir uns eine gute Antwort.

Kluftinger und sein Autorenduo

2003 veröffentlichten ein Kulturredakteur und ein Realschullehrer gemeinsam einen Krimi, der im Allgäu spielt. „Milchgeld“ wurde zum Überraschungserfolg, und Volker Klüpfel und Michael Kobr betraten als Autorenduo die Bühne des Literaturbetriebs. Mittlerweile haben sie elf Krimis um ihren Kommissar Kluftinger geschrieben, Ende April erscheint Band zwölf.

Mittlerweile arbeiten beide als freie Autoren und haben neben ihren Kultkrimis mit „Draußen“ ihren ersten Thriller geschrieben. Ihre Bücher sprechen sie auch als Hörbücher ein und gehen (wenn sie nicht das Coronavirus daran hindert) auf Lesetour. Und im Herbst wird eine neue Reihe der beiden starten.

© Quelle: Ullstein

In ihrer Weihnachtserzählung „Morgen, Klufti, wird‘s was geben“ (Ullstein-Verlag, 144 Seiten, 14 Euro) muss Kommissar Kluftinger zunächst einen Schicksalsschlag hinnehmen: Seine Frau Erika kommt ins Krankenhaus. Für Kluftinger bedeutet das den Beginn einer Kette von Katastrophen.