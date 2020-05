Wegen Corona: “Tote Hosen” sagen komplette Tour für 2020 ab

Anzeige

Anzeige

Erst wollten sie die Tour verlegen, nun findet die “Alles ohne Strom”-Tournee gar nicht statt: Die “Toten Hosen” haben ihre Konzerte abgesagt. In einem Statement äußert sich die Band wie folgt: “Natürlich hatten wir zuerst an eine Verlegung ins nächste Jahr gedacht und diesbezüglich alle Optionen geprüft, sind dabei aber an organisatorischen Problemen gescheitert. Wir könnten die Tour 2021 nicht so spielen, wie wir sie uns immer vorgestellt haben. Weder logistisch noch von der Besetzung her hätten wir die Konzertreise so umsetzen können, wie das unseren eigenen Ansprüchen genügt.”

“Lasst uns hoffen, dass wir die Pandemie bald durchgestanden haben”

Die Enttäuschung über diese Erkenntnis sei riesengroß: “Letztendlich haben wir das ganze Akustikalbum ja nur als Wegbereiter für dieses Abenteuer eingespielt”, heißt es weiter. “Der Traum von uns, mit einer großen Big Band durch die Lande zu ziehen, wird fürs Erste nicht realisiert werden können. Es tut uns Leid für alle, die sich so sehr darauf gefreut haben wie wir, aber die Abende, an denen wir uns wiedersehen werden, müssen hundertprozentig stimmen und erlauben keine Kompromisse. Das sind wir Euch und uns schuldig. Lasst uns hoffen, dass wir alle diese seltsame Pandemie und all ihre Begleiterscheinungen möglichst bald durchgestanden haben. Lasst uns hoffen, dass wir alle diese seltsame Pandemie und all ihre Begleiterscheinungen möglichst bald durchgestanden haben. Wir wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund und optimistisch. You’ll Never Walk Alone.”