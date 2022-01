Wegen Corona-Auflagen: Banksy-Ausstellung in Erfurt steht auf der Kippe

Erfurt. Nach Städten wie Berlin, München und Dresden soll auch Erfurt den Künstler Banksy näher kennenlernen. Rund 150 Reproduktionen von Drucken, Fotos, Skulpturen, Graffitis und Videoinstallationen des weltbekannten Street-Art-Künstlers, dessen Werke bei Auktionen zum Teil für mehrere Millionen Euro versteigert werden, sollten eigentlich ab kommendem Donnerstag zu sehen sein. Doch die Corona-Verordnung macht den Plänen einen Strich durch die Rechnung.

Zwar sei für die Banksy-Ausstellung vom Veranstalter ordnungsgemäß eine Genehmigung beantragt worden, teilte eine Stadtsprecherin auf dpa-Anfrage mit. „Wir sind aber gar nicht in der Lage, diese Ausstellung zu genehmigen.“ Ausstellungen sind nach der Thüringer Corona-Verordnung verboten. Eine Ausnahmegenehmigung sei nicht möglich.

Banksy will früheres Gefängnis zu Kunstzentrum umbauen

Auch die für Mittwoch geplante Vernissage könne entsprechend nicht stattfinden. Die Regelung zu Ausstellungen hätte auch in der kommenden Woche mit Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung Bestand, informierte das Gesundheitsministerium.

Die Veranstalter wollen sich mit der Absage zunächst nicht abfinden. Es sei ein Hygienekonzept ausgearbeitet worden, dass dem ähnlicher Veranstaltungen entspreche. Die Stadt habe sich zudem leider erst spät mit dieser Information gemeldet. „Wir befinden uns dahingehend in Prüfung“, hieß es am Freitagnachmittag. Auch die Kuratorin Virginia Jean zeigte sich optimistisch. „Für uns bedeutet das, wir bauen hier wie gehabt weiter.“ Man freue sich auf den Tag der Öffnung und sei bereit - wann immer es soweit sei.