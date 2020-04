“We say thank you”: Sänger Leslie Mandoki dankt den Corona-Helfern

Anzeige

Ende vergangenen Jahres war Leslie Mandoki noch mit seinen “Soulmates” auf Deutschlandtour, nun steht auch für den Produzenten und Sänger (Ex-"Dschinghis Khan") das Musikerleben still - zumindest, was Konzerte und Touren angeht.

Die Zeit zuhause hat der Münchner dafür allerdings kreativ genutzt- und einen Song geschrieben. Gemeinsam mit dem britischen Sänger Ian Anderson dankt er in dem Song “We say thank you” allen, die während der Coronakrise den Betrieb am Laufen halten - zum Beispiel Ärzten, Krankenschwestern und Supermarktverkäufern. Mandoki sagt: “Die Pandemie ist eine schreckliche Herausforderung. Aber sie gibt uns Freiraum zu frischem, neuem Denken. Die Krise ist auch eine Chance, die Spaltungen zu überwinden und zu einem neuen Miteinander zu kommen.”

Mandoki ist nicht der einzige Musiker, der in der Coronakrise neue Musik auf den Markt gebracht hat. Auch die Rolling Stones haben nach acht Jahren einen neuen Song veröffentlicht, die deutsche Band Silbermond hat ihren Corona-Song “Machen wir das beste draus” sogar Virusbedingt zuhause im Kleiderschrank aufgenommen - da sei die Akustik “einfach am besten gewesen”.

RND