“Was gewesen wäre” - Kinodrama über verpasste Chancen

Der erste gemeinsame Kurzurlaub – immer die Nagelprobe, ob man sich wirklich versteht. Und wenn man Ende 40 ist und jede Menge Beziehungserfahrungen auf dem Buckel hat, kann es knallen.

Das romantische Wochenende für Astrid und Paul (Christiane Paul, Ronald Zehrfeld) in Budapest steht unter keinem guten Stern. Schon am ersten Abend entdeckt sie ihre Jugendliebe Julius (Sebastian Hülk), der im gleichen Hotel logiert. Plötzlich tauchen alte Erinnerungen auf an das kurze Glück in der DDR 1986, die Künstlerpartys, seine Flucht. Jetzt fragt sie sich, was gewesen wäre, wenn …

Bei den Profis Paul und Zehrfeld stimmt die Chemie

In langen, manchmal konfusen Rückblenden kommt es zur Konfrontation mit der Vergangenheit, zur Auseinandersetzung mit persönlichen Zweifeln und mit der unsicheren Perspektive der neuen Partnerschaft. Dass man dem sympathischen Paar die schwierige Neuordnung der Emotionen trotz einiger dramaturgischer Ungereimtheiten abnimmt, dafür sorgen die Schauspielprofis Paul und Zehrfeld. Da stimmt die Chemie, wenn sie sich zoffen und weh tun, lieben und lachen. Es dauert allerdings, bis die spröde Geschichte endlich ihren Charme entfaltet.

„Was gewesen wäre“, Regie: Florian Koerner von Gustorf, mit Christiane Paul, Ronald Zehrfeld, 89 Minuten, FSK 6