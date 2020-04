Anzeige

Nach dem Verbot von Großveranstaltungen bis 31. August haben die Veranstalter des Wacken Open Air das Heavy-Metal-Festival offiziell abgesagt. “Mit der gestrigen Entscheidung der Bundesregierung sind Großveranstaltungen in Deutschland aufgrund der Corona-Pandemie bis zum 31. August 2020 untersagt. Damit stehen wir vor einer Situation, die wir in 30 Jahren noch nicht erlebt haben: Wir müssen euch schweren Herzens mitteilen, dass es in diesem Jahr kein Wacken Open Air geben wird”, teilten die Veranstalter auf ihrer Homepage mit. Des Festival sollte ursprünglich vom 30. Juli bis 1. August 2020 im schleswig-holsteinischen Wacken stattfinden.

Das gesamte Team habe in den letzten Monaten intensiv an dem Festival gearbeitet. “Umso mehr sind wir alle enttäuscht, dass wir in diesem Jahr kein Wacken Open Air mit euch feiern dürfen. Diese Nachricht trifft uns tief und muss auch von uns erst einmal verarbeitet werden”. heißt es weiter.

Wacken: Ticket-Erstattung noch unklar

Zum Umgang mit den bereits verkauften Tickets für das Festival und den Plänen für 2021 wollen sich die Organisatoren "so bald wie möglich äußern, bitten hierfür aber um etwas Geduld», hieß es. In den vergangenen Jahren haben jeweils etwa 75.000 Metalfans die Veranstaltung im Norden besucht.

