Wacken wackelt vorerst nicht: Das Metal-Festival soll stattfinden

Wacken. Wacken soll stattfinden. „Wir fühlen mit den Kollegen und Kolleginnen, denen diese Entscheidung ganz sicher nicht leicht gefallen ist“, wird Thomas Jensen, Mitbegründer des legendären „Wacken Open Air“, in einer Mitteilung zitiert. Zuvor waren am Mittwoch mehrere große Open-Air-Veranstaltungen des Sommers, darunter „Rock am Ring“ und „Hurricane“, abgesagt worden. Schließlich hätten sich die Fans und nicht zuletzt auch die Bands auf die Festivals gefreut, so Jensen mit Blick auf die abgesagten Festivals. Wacken aber wackelt ihm zufolge nicht. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt.

„Unser später Veranstaltungstermin am letzten Juli-Wochenende erlaubt uns, die weitere Entwicklung der Situation – etwa auch hinsichtlich des Fortschritts der Impfkampagne und kommenden Entscheidungen der Bundesregierung – zu beobachten, und ermöglicht uns eine längere Vorbereitungszeit“, so Jensen. Und: „Wir bleiben hoffnungsvoll und planen weiter.“

„Rock am Ring“ und „Hurricane“ abgesagt

Natürlich hätten Gesundheit und Sicherheit aller Festivalteilnehmer oberste Priorität für den Veranstalter, man bleibe in ständigem Austausch mit den Behörden und den Experten sowie der Politik. Sollten sich konkretere Entwicklungen anbahnen, so Jensen, „werden wir unsere Fans darüber in Kenntnis setzen“.

Am Mittwochwaren sieben große Festivals, darunter „Rock am Ring“ und das „Hurricane“ abgesagt worden. Im Vorjahr war das „Wacken Open Air“ zum ersten Mal in seiner Geschichte ausgefallen. In diesem Jahr sollen Bands und Acts wie Judas Priest, Rose Tattoo, In Extremo, Hämatom und die Dropkick Murphys das Open-Air-Gelände rocken.