„Vier zauberhafte Schwestern“: Glenda spuckt Kröten

Normale Schwestern sind die vier nur auf den ersten Blick. Tatsächlich verfügen sie über magische Kräfte. Flame, Marina, Flora und Sky beherrschen die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft.

Als die vier im Keller der Villa, in der sie mit ihren Eltern wohnen, eine alte Elbenstaubquelle reaktivieren, ruft das die gemeine Gunda auf den Plan. Die will sich den Quellenzauber selbst zunutze machen, um damit Schindluder zu treiben – und versucht einen Keil zwischen das Quartett zu treiben.

So einfach wie die magischen Fähigkeiten den Schwestern mit den sprechenden Namen zuzuordnen sind, so leicht durchschaubar entwickelt sich die Geschichte, die auf Sheridan Winns Mädchenbuchreihe „The Sprite Sisters“ basiert. Die dominante Flame muss lernen, sich kooperativer zu verhalten. Und am Ende wird alles gut.

Mehr als mit der Story überzeugt der Fantasyfilm mit Schauwerten. Dazu zählt das muntere Spiel der vier Nachwuchsaktricen – nicht in jedem Falle hingegen die arg überkandidelten Auftritte von Katja Riemann als Antagonistin Glenda, die Kröten spuckt, wenn sie sich aufregt.

„Vier zauberhafte Schwestern“, Regie: Sven Unterwaldt, mit Laila Marie Noëlle Padotzke, Leonore von Berg, Katja Riemann, 93 Minuten, FSK 0