Vier Reifen für ein Halleluja - das eigenwillige Buddy-Movie “The Climb”

Männerfreundschaften sind seltsam. Da quälen sich zwei beste Kumpel in Sportlerkluft auf Rennrädern einen Berg in Südfrankreich hinauf, fantasieren von künftigen gemeinsamen Trainingserfolgen, und dann sagt der eine zum anderen ohne jede Vorwarnung: “Ich habe mit deiner Freundin geschlafen.”

Die Freundin ist jene Frau, die der andere gerade im Begriff ist zu heiraten. Sein Freund hätte der Trauzeuge sein sollen. Die schon verfasste Rede kann er vergessen. Wohlweislich achtet der sportlichere Mike (Michael Angelo Covino) bei seiner Lebens- und Liebesbeichte darauf, dass sein Freund Kyle (Kyle Marvin) immer ein paar Meter hinter ihm herkeucht und ihn nicht ganz einholt. Denn erstens befürchtet er eine Tracht Prügel, und zweitens ist er noch nicht ganz fertig. “Und es könnte wieder passieren.”

Trouble mit einem Entenfahrer

Die ganze Komik der Situation entfaltet sich bei gefühlten zehn Stundenkilometern auf dem beschwerlichen Anstieg. Die Kamera bewegt sich in eben diesem Tempo in einer einzigen Einstellung frontal vor den beiden Pedalrittern von der ziemlich traurigen Gestalt. Jenseits der Bergkuppe geht die Szene beinahe ansatzlos über in Handgreiflichkeiten zwischen Mike und einem genervten Enten-Fahrer, der Schwierigkeiten hatte, die beiden auf der schmalen Piste zu überholen. Jetzt kassiert Mike tatsächlich Schläge – und bei diesem einen Mal bleibt es nicht in diesem wunderlichen Film.

Die beiden US-Amerikaner Michael Angelo Covino und Kyle Marvin sind nicht nur Hauptdarsteller in der Tragikomödie “The Climb”, sondern ebenso Drehbuchautoren und Produzenten – Covino hat noch dazu die Regie übernommen. Er liefert eine erstaunlich frische Interpretation des eigentlich ausgelutschten Buddymovie-Genres. Die Grundlage für den Film haben sich Covino und Marvin in einer Art Selbsterfahrungskursus erarbeitet: Die beiden sind befreundet. Je länger der kurzweilige Film dauert, desto mehr fragt man sich, wie viel eigene Erfahrung die beiden wohl in die komplizierte Fahrradfahrerbeziehung gesteckt haben.

Zwei, die nicht miteinander können - aber auch nicht ohne

Eine Geschichte, die so skurril beginnt, weckt Neugier – und “The Climb” enttäuscht in knappen eineinhalb Stunden nicht. In sieben Kapiteln blenden wir uns schlaglichtartig immer wieder in das Leben von Mike und Kyle ein. Die beiden können nicht miteinander, aber erst recht nicht ohne einander. Was zwischen den einzelnen Kapiteln passiert, wird mit kaum einem Wort erklärt. Muss es auch nicht. Wir erleben vornehmlich die Leidensstationen einer Freundschaft.

Mike und Kyle kennen sich seit Schülertagen, und die Prognose sei gewagt: Der eine wird irgendwann auch am Grab des anderen stehen. Dazwischen liegen unter anderem eine Beerdigung, ein Weihnachtsfest, ein Junggesellenabschied, eine Hochzeit und eine Trennung. Unter anderem. Männerfreundschaften, auch wenn sie mit tiefen Verletzungen einhergehen, halten oft länger als Liebesbeziehungen. Jedenfalls länger als die von Kyle – was in seinem Fall allerdings auch damit zu tun hat, dass der eifersüchtige Mike immer wieder dazwischenfunkt, wenn sein Kumpel sich intensiver auf eine Frau einlässt als auf ihn.

“Sie ist nicht gut genug für dich”, sagt er und meint damit wohl, dass nur er allein diesem Anspruch genügt. Kyle ist in dieser Bromance – eine Wortschöpfung aus “Brother” und “Romance” – der Brummbär, der nichts wirklich übel nimmt, Mike ist der Egoist, der alles dafür tut, dass sich das vielleicht doch noch ändert. Das Stoische in “The Climb” erinnert stellenweise an den Finnen Aki Kaurismäki, das Schräge an den Amerikaner Wes Anderson. Aber diese Assoziationen treffen nur bedingt. Der Film entwickelt seine ganz eigene Tonlage.

Covino hält überraschende Pointen parat

Manches Mal rettet sich der Regisseur etwas leichtfertig in den Klamauk, dann wieder tüpfelt er überraschende Pointen auf die Leinwand: Unverhofft postieren sich Friedhofsangestellte vor ihrem Beerdigungsbagger und fangen an zu singen, oder ein älteres Paar tanzt mit großer Eleganz synchron auf Skiern. Und dann ist da noch der Viagrawerbeclip für Frauen. Der Regisseur selbst bekennt sich zu französischen Kinovorbildern. Als Mike an seinem Geburtstag mutterseelenallein dasteht, geht er ins Kino und schaut “Le grand Amour – Wahre Liebe rostet nicht” (1969) von Pierre Étaix, ein komischer Versuch über die wahre Liebe.

Man wäre den beiden Charakteren gern noch ein wenig näher gekommen, als das bei dieser elliptischen Erzählweise möglich ist. Aber auch so gehört “The Climb” zu den angenehmen Überraschungen in diesem so schwierigen Kinosommer, in dem potenzielle Hits wie etwa Christopher Nolans “Tenet” oder Disneys “Mulan” immer weiter verschoben werden oder gar zum Streaming wandern. Gut, dass Mike und Kyle nicht voneinander lassen können.

“The Climb”, Regie: Michael Angelo Covino, mit Kyle Marvin, Michael Angelo Covino, 98 Minuten, FSK 6, Kinostart am 20. August