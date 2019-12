Verstorbener Rapper Juice Wrld: Sting lobt seinen Hit “Lucid Dreams”

Anzeige

Berlin. Der britische Rockmusiker Sting hat sich als Fan des verstorbenen US-Rappers Juice Wrld gezeigt. Der Hit "Lucid Dreams" sei die beste Überarbeitung seines Stücks "Shape of My Heart" aller Zeiten, sagte der 68-Jährige dem Nachrichtensender "CNN".

Sting nannte Juice Wrld ein "einzigartiges und kostbares Talent" und kondolierte seiner Familie. Der Emo-Rapper nutzte in "Lucid Dreams" das Gitarrenriff von "Shape of My Heart". "Lucid Dreams" wurde zum Hit: Auf Youtube wurde der Clip zu dem Stück über 400 Millionen Mal angeschaut.

Kollegen zeigen sich bestürzt

Juice Wrld war am Sonntag überraschend gestorben. Dem Promiportal tmz.com zufolge soll der 21-Jährige einen Krampfanfall erlitten haben. Die Polizei ermittelt nun nach der Ursache. Am Montag sei eine Obduktion durchgeführt worden. Weitere Untersuchungen sollten folgen, berichtete tmz.com.

Kollegen reagierten bestürzt. Der Tod des jungen Künstlers treffe Millionen Menschen in aller Welt schmerzlich, postete Chance the Rapper. Die kubanisch-amerikanische Sängerin Camila Cabello drückte ihre Trauer auf Twitter mit einem gebrochenen roten Herzen aus. "Du warst so eine süße Seele", schrieb die britische Singer-Songwriterin Ellie Goulding in einem Tweet. Auch Rapper LL Cool J und Lil Yachty trauerten um den Kollegen.

RND/dpa