Versehentlich zu früh verraten: Horrorfilm „Titane“ gewinnt Goldene Palme in Cannes

Cannes. Der feministische Gruselfilm „Titane“ von Julia Ducournau hat die Goldene Palme für den besten Film beim Filmfestival in Cannes gewonnen. Das verriet Jurypräsident Spike Lee bei der Preisverleihung am Samstagabend – allerdings versehentlich zu früh, er brachte damit die übliche Reihenfolge der Bekanntgaben gehörig durcheinander. Als bester Schauspieler wurde Caleb Landry Jones für seine Rolle in „Nitram“ ausgezeichnet, als beste Schauspielerin Renate Reinsve – sie hatte in dem norwegischen Film „The Worst Person in the World“ brilliert.

Das Festival war am 6. Juli mit dem Musical „Annette“ des Franzosen Leos Carax eröffnet worden. 2019 hatte die süd­korea­ni­sche Gesellschaftssatire „Parasite“ von Bong Joon Ho die Goldene Palme gewonnen. Später gab es für das Werk noch vier Oscars. 2020 konnte das Filmfest Cannes wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden; in diesem Jahr wurde es vom Mai in den Juli verschoben.