Ute Grass ist gestorben: Zweite Ehefrau von Günter Grass wurde 85

Anzeige

Anzeige

Lübeck. Die zweite Ehefrau von Literaturnobelpreisträger Günter Grass, Ute Grass, ist tot. Sie sei am Samstag in Berlin wenige Tage nach ihrem 85. Geburtstag gestorben, sagte eine Sprecherin der Günter und Ute Grass Stiftung in Lübeck am Mittwoch. Zuerst hatte die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet.

Günter und Ute Grass hatten 1979 geheiratet, sie brachte zwei Kinder mit in die Ehe. Grass war 2015 im Alter von 87 Jahren gestorben. Mehr als ein Vierteljahrhundert hatte der Autor des Romans „Die Blechtrommel“ am Rande von Behlendorf, etwa 20 Kilometer südlich von Lübeck, gelebt. „Sie hat ihn intensiv bei seiner Arbeit begleitet“, sagte die Sprecherin der Stiftung über Ute Grass.