US-Folksängerin Nanci Griffith mit 68 Jahren gestorben

Los Angeles. Die amerikanische Folksängerin und Songschreiberin Nanci Griffith ist tot. Die Grammy-Preisträgerin, durch Songs wie „Love at the Five and Dime“ und „Trouble in the Fields“ bekannt, wurde 68 Jahre alt. Ihr Management gab den Tod der gebürtigen Texanerin am Freitag bekannt, ohne die Todesursache zu nennen. Es sei Griffith’ Wunsch gewesen, eine Woche lang nach ihrem Ableben keine weiteren Angaben zu machen, zitierte die „New York Times“ aus der Mitteilung.

Zusammen mit Bob Dylan aufgenommen

Mit Griffith habe er eines seiner Idole verloren, schrieb der Musiker Darius Rucker am Freitag auf Twitter. Mit ihr zu singen sei seine liebste Sache gewesen. Auch Kolleginnen wie Rosanne Cash und Suzy Bogguss würdigten die Musikerin.

Mit dem Album „Other Voices, Other Rooms“ (1994) hatte Griffith den Grammy für das beste zeitgenössische Folk Album gewonnen. Als Gaststars wirkten unter anderem Bob Dylan, Emmylou Harris und John Prine mit.