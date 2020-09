Uli Stein ist gestorben: So trauern Fans um den Cartoonisten

Anzeige

Anzeige

Hannover. Der Cartoonist Uli Stein ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Das gab seine Stiftung am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach starb Stein bereits vor einer Woche in der Nacht von Freitag auf Samstag unerwartet in seinem Haus bei Hannover. Stein litt bis zu seinem Tod an der Parkinsonkrankheit. Trotzdem sei sein Tod für sein Umfeld überraschend gekommen, heißt es in der Mitteilung.

Auch für Steins Fans kommt die traurige Nachricht unerwartet. Im Netz nehmen sie mit Nachrichten, Cartoons und Bildern Abschied von dem Zeichner, der vor allem für seine Tiercartoons bekannt ist. Auch Ralph Ruthe, selbst ein bekannter Cartoonist, trauert um seinen Kollegen. Er habe Stein zwar nicht persönlich gekannt, “er war allerdings einer der Auslöser dafür, dass ich angefangen habe, Cartoons zu zeichnen”, schreibt er zu einem Cartoon, auf dem der Sensenmann steht und daneben ein Pinguin mit einem Schild mit der Aufschrift “Dagegen”.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Auch in von Fans geposteten Cartoons taucht der Sensenmann immer wieder auf – wie in diesem Bild, in dem ein Mann im Fahrstuhl “Und Sie?” fragt – die Antwort des Sensenmanns: “Da, wo sie hin wollen...” Makaber.

In einem anderen Bild, gepostet von einer Userin, die Stein eine “Gute Reise” wünscht, pinkelt der Hund des Mannes dem Sensenmann einfach mal an die Sense.

Anzeige

Einen Leichenschmaus der anderen Art gibt es in einem weiteren zu Ehren Steins geposteten Cartoon: Da bestellt ein Schäfer beim Drive-in einfach mal einen Cheeseburger und 128 Salate ohne Dressing – für seine Schäfchen.

Auch der Pinguin mit dem “Dagegen”-Schild taucht immer wieder in Posts von Fans auf – zum Beispiel in Kombination mit einer weinenden Maus:

Anzeige

Weitere Fans posten Cartoons zum Schmunzeln in Gedenken an Uli Stein:

Bildergalerie Diese Promis sind 2020 gestorben 1 von 22 1 von 22 Veronika Fitz * 28. März 1936 † 2. Januar 2020 Veronika Fitz war eine deutsche Schauspielerin, die vor allem durch die Rolle in der Fernsehserie "Die Hausmeisterin'" bekannt wurde. SIm Alter von 83 Jahren starb sie nach langer schwerer Krankheit. @ Quelle: Tobias Hase/dpa

Uli Stein wurde am 26. Dezember 1946 in Hannover geboren. Während seines Studiums in Berlin arbeitete er als freier Fotograf und Texter für Zeitungen, später auch für den Saarländischen Rundfunk, bis er sich Ende der 1970er-Jahre ganz auf das Zeichnen konzentrierte. 1982 kamen erste Postkarten und 1984 die ersten Bücher von Uli Stein auf den Markt. Es folgte eine steile Karriere über die Grenzen Deutschlands hinaus.