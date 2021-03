Trotz der Corona-Beschlüsse: „Viele Theater werden am 22. März nicht öffnen“

Anzeige

Hannover. Theater, Kinos und Konzerthäuser dürfen ab dem 22. März laut der Corona-Beschlüsse vom Dienstag wieder öffnen, wenn die 7-Tages-Inzidenz in einer Region 14 Tage lang unter 50 geblieben ist. Wenn sich der Inzidenzwert zwischen 50 und 100 befindet, dürfen die Spielstätten weiter geöffnet sein, es werden aber negative Testergebnisse von Besuchern nötig. Eigentlich eine gute Nachricht, oder? Wer sich aber in der Kultur- und Veranstaltungsbranche umhört, dem schlagen keine Jubelschreie oder Erleichterungsrufe entgegen.

Im Gegenteil: Verwunderung hat sich breit gemacht. Und Theater-, Opern- und Musicalhäuser werden dem ersten Eindruck nach erst einmal nicht in Massen wieder geöffnet werden, selbst wenn sie das dem Papier aus der Ministerpräsidentenkonferenz nach könnten. Das berichtet Tom Koperek, Vorstandsvorsitzender von Alarmstufe Rot, des Aktionsbündnisses der Veranstaltungsbranche, auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). „ Die meisten Theaterhäuser werden zum 22. März wahrscheinlich nicht direkt öffnen.“ Und das habe vielerlei Gründe. Der eine ist der Faktor Zeit: „Sie müssten schon heute sofort ihre Belegschaft aktivieren, um innerhalb einer Frist von 14 Tagen wieder aufzuschließen.“

Kritik an Corona-Beschlüssen: Die finanzielle Absicherung fehlt

Darüber hinaus kommt gerade bei privat geführten Häusern, also keinen Staatstheatern oder -opern, auch die finanzielle Unsicherheit ins Spiel. „Ohne die Absicherung, dass die Investitionen, die die Theater jetzt tätigen, durch einen Ausfall-Fonds abgesichert werden, ist es zu riskant, jetzt aktiv zu werden – gerade bei Häusern in privater Hand. Diese Ausfall-Versicherung hatte Finanzminister Olaf Scholz schon vor Weihnachten angekündigt – und selbst wieder verschoben. Wir brauchen sie aber schnell.“ Ohne diese Versicherung gäbe es keine Planbarkeit.

Bei dem Unternehmen Stage Entertainment, das unter anderem Musicals wie „König der Löwen“ produziert, spielt die Wirtschaftlichkeit ebenfalls eine Rolle. „Es fehlt der für uns entscheidende Punkt, nämlich die Frage des Abstandes. Solange es beim Postulat von 1,50 Meter bleibt, erlaubt das nur Gesamtbesucherzahlen, mit denen wir nicht kostendeckend spielen können“, sagt Pressesprecher Stephan Jaekel auf Anfrage des RND.

Alarmstufe Rot: Festivalsommer 2021 wird wahrscheinlich ausfallen

Beide Gesprächspartner kritisieren die Kopplung der Öffnung an den Inzidenzwert. Denn sollte der wieder an drei aufeinanderfolgende Tage über 100 steigen, müssen die Türen wieder schließen. Das bringe eine zusätzliche Unsicherheit. „Solange der Inzidenzwert die einzige Richtschnur bleibt, droht eine eventuelle Wiederschließung und damit weitere erhebliche Verluste für uns, wenn wir wieder schließen müssten“, so Jaekel weiter. Auch bei den Häusern des Musicalproduzenten werden Shows ab dem 22. März ebenfalls nicht auf die Bühne gebracht. „Insgesamt sind also Stand heute sehr gemischte Gefühle bei uns. Wir selber sind natürlich auf jeden Fall startklar innerhalb von sechs bis acht Wochen, sollten die Vorzeichen und Vorgaben genauer werden.“

Alarmstufe Rot macht auf weitere Schwierigkeiten für die Live-Branche mit Konzerten und Festivals aufmerksam, also Veranstaltungen, die außerhalb eines festen Hauses stattfinden. Denn hier würde der Planungsvorlauf etwa drei bis sechs Monate betragen. „Unter den jetzigen Voraussetzungen wird der Festivalsommer 2021 ausfallen müssen. Denn ohne Ausfall-Versicherung werden die Veranstalter keine Investitionen tätigen.“

Veranstalter wünschen sich ein Abrücken vom Inzidenzwert

Koperek hat einen anderen Vorschlag: „Wir wünschen uns eine Doppeltest-Strategie. Der Besucher macht erst einen Corona-Test zu Hause, dann einen zweiten direkt am Veranstaltungsort. Sind beide negativ, erhält er Zugang zum Event. Denn damit eine Veranstaltung nicht zu einem Superspreader-Event wird, ist nicht die Frage wichtig, wie hoch der Inzidenzwert in einer Region ist, sondern wie wahrscheinlich es ist, dass ein mit Corona Infizierter an einer Veranstaltung teilnimmt. Mit dieser Strategie und bereits erprobten Hygienekonzepten wie Masken, Abstand und guter Lüftung, ist es weniger wahrscheinlich, dass sich jemand in einer Spielstätte ansteckt als im öffentlichen Nahverkehr. Das sagen die Experten, mit denen wir gesprochen haben.“

Dennoch: Dass die Kultur überhaupt bei den Öffnungsdebatten wieder auf dem Plan steht, darüber sind sowohl Alarmstufe Rot als auch Stage Entertainment froh. Für Jubelschreie reichen diese Beschlüsse aber nicht.