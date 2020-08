Trotz Corona: Mehrheit der Deutschen will Weihnachtsmärkte

Anzeige

Köln. Eine wenn auch knappe Mehrheit der Erwachsenen in Deutschland (52 Prozent) möchte einer neuen Umfrage zufolge auch im Corona-Jahr Weihnachtsmärkte in Deutschland. Befragt wurden am Donnerstag fast 1100 Personen. Zwei von fünf (41 Prozent) sind laut YouGov-Umfrage der Ansicht, dass die traditionellen Märkte im November und Dezember unter Einhaltung von Corona-Hygienekonzepten stattfinden sollten. 11 Prozent sagen sogar, sie sollten “auch ohne Einhaltung von Corona-Hygienekonzepten” stattfinden.

38 Prozent sagen dagegen, dass Weihnachtsmärkte aufgrund der Corona-Infektionsgefahr bundesweit grundsätzlich verboten werden sollten - im Osten sagt das jeder Dritte (33 Prozent), im Westen immerhin 39 Prozent.

Doppelt so viele Männer wie Frauen für Weihnachtsmärkte ohne Hygienekonzept

Zuletzt mehrten sich in der Politik die Stimmen, die Weihnachtsmärkte angesichts der Coronavirus-Pandemie skeptisch sehen. Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom wurde schon abgesagt.

Weihnachtsmärkte sollten auch ohne Corona-Hygienekonzept stattfinden - das befürworten übrigens nur 7 Prozent der Frauen, aber immerhin 14 Prozent der Männer. Bei den Jüngeren (18 bis 24 Jahre) ist gut ein Viertel dafür (27 Prozent), nach Altersgruppen am wenigsten sind die 45- bis 54-Jährigen dafür (5 Prozent). Bei den Leuten über 55 sagen es 7 Prozent. Nach Parteipräferenzen geordnet sind am deutlichsten Anhänger der AfD dieser Meinung (29 Prozent), gefolgt von denen der Union (9), Linken (8), Grünen und SPD (je 3) und FDP (2).