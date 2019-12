Tourankündigung: In diesen Städten tritt Vanessa Mai 2020 auf

Anzeige

Sängerin Vanessa Mai (27) hat Tour-Termine für das kommende Jahr veröffentlicht. Insgesamt elf Konzerte wird die 27-Jährige in Deutschland geben. Die Tickets für ihre "Für immer"-Tour gebe es ab Freitag, erklärte sie auf Instagram.

Mit der Tour geht es dann am 2. Oktober 2020 in Köln (Musical Dome) los. Anschließend wird Vanessa Mai auch in Frankfurt, Stuttgart, München, Oberhausen, Bremen, Bielefeld, Hannover, Dresden, Berlin und Leipzig auftreten. Ihr neues Album "Für immer" erscheint am 24. Januar. Einige ihrer neuen Songs hatte die Sängerin bereits bei kleinen Clubshows vorgestellt.

RND/hub/spot