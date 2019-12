“Top Gun 2”: Trailer zur Fortsetzung zeigt heftige Flugstunts

Anzeige

Der neue Trailer zur "Top Gun"-Fortsetzung "Top Gun 2: Maverick" ist veröffentlicht worden. In dem Film, der im Juli 2020 in die Kinos kommt, schlüpft Tom Cruise (57, "Mission: Impossible") erneut in die Rolle des Fliegers Pete "Maverick" Mitchell, der diesmal eine Klasse von Navy-Flugschülern unterrichten soll. Darunter auch Bradley, den Sohn seines verstorbenen Freundes Goose (Anthony Edwards). Zur Seite steht ihm dabei außerdem Jennifer Connelly (49, "Requiem for a Dream"), die neben seiner Navy-Base eine Bar betreibt.

In dem Trailer sind riskante Flugmanöver zu sehen, die Cruise laut Pressemitteilung alle selbst geflogen hat. Demnach hätte es sich der Schauspieler, der im echten Leben passionierter Pilot ist, nicht nehmen lassen, "die waghalsigsten und atemberaubendsten Stunts höchstpersönlich auszuführen".

Trailer zu "Top Gun 2"

In der Fortsetzung des 1986 erschienenen Welterfolgs kehrt auch Val Kilmer (59) als Mavericks Rivale und Kamerad Tom "Iceman" Kazansky zurück. Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman und Ed Harris komplettieren als Neuzugänge die Besetzung.

