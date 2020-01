Til Schweiger dreht Film über Bastian Schweinsteigers Leben

Anzeige

Til Schweiger (56) sitzt wieder für ein Filmprojekt im Regiesessel. Doch statt einer Komödie wagt sich der Schauspieler und Filmemacher diesmal an eine Dokumentation - und zwar über keinen Geringeren als Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger (35). Wie die "Bild" berichtet, soll die Dokumentation noch in diesem Jahr beim Streamingdienst Amazon Prime Video zu sehen sein.

Für Schweiger sei Bastian Schweinsteiger einer der größten deutschen Fußballer aller Zeiten - und hat dementsprechend großes Potential für eine Verfilmung, sagt der Regisseur der Zeitung. Der ehemalige Bayern-München-Spieler sei darüber hinaus ein besonderer Mensch: "Schweinsteiger bedeutet für mich Emotion pur. Normalerweise muss ich zu so was erst einmal in ein Drehbuch schreiben. Bei Basti ist das einfach", so Schweiger zur "Bild".

Ersten Informationen zufolge soll der Dokumentarfilm neben dem Fokus auf die Karriere des 35-Jährigen auch Einblicke in sein Privatleben geben. Dazu gehören auch seine Frau und einstige Tennisspielerin Ana Ivanovic und ihre gemeinsamen Söhne Leon und Luka. Laut "Bild" sollen zudem Fußball-Legenden wie Oliver Kahn und Uli Hoeneß in der Dokumentation zu Wort kommen.

Schweinsteiger wollte nur mit Schweiger arbeiten

Die Dreharbeiten zur Doku über das Leben von Bastian Schweinsteiger haben bereits begonnen. Für das Projekt habe der Fußballer unbedingt und ausschließlich mit Til Schweiger arbeiten wollen, verriet der Fußballer der "Bild": "Til Schweiger ist ein guter Freund, der beste deutsche Filmemacher und für mich die wohl einzige Person, die mir ein gutes Gefühl vermitteln kann, einen Film über meine Karriere zu machen."

RND/al