„The Vaccine“: Biontech-Gründer schreiben Buch über ihren Corona-Impfstoff

Anzeige

Anzeige

New York. Die Biontech-Mitgründer Ugur Sahin und Özlem Türeci arbeiten an einem Buch über die Entwicklung ihres Corona-Impfstoffs mit. Ihr mit dem „Financial Times“-Journalisten Joe Miller verfasstes Buch „The Vaccine“ (Der Impfstoff) soll am 2. November in englischer Sprache erscheinen. Das kündigte der Verlag St. Martin’s Publishing Group am Dienstag an.

„,The Vaccine‘ wird zeigen, wie sie innerhalb von Wochen eine Gruppe von Impfstoffkandidaten entwickeln konnten, wie sie große Pharmaunternehmen überzeugten, ihre Arbeit zu unterstützen, wie sie Verhandlungen mit der US-Regierung und der Europäischen Union steuerten, und wie es ihnen in Partnerschaft mit Pfizer gelang, mehr als zwei Milliarden Dosen für Länder rund um die Welt zu produzieren“, teilte der Verlag mit.

Sahin und Türeci erklärten die 30 Jahre lange Forschungsarbeit, die die Grundlage für den Impfstoff gelegt habe, und gewährten einen Blick auf die potenzielle Behandlung anderer Krankheiten.