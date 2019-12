“The Peanut Butter Falcon”: Die Abenteuer des jungen Zak

Anzeige

Zak ist in einem Altenheim untergebracht, obwohl er erst 22 ist. Irgendwie hat sich kein anderer Platz gefunden für den jungen Mann mit Downsyndrom, der einen Traum hat: Er will nach Florida und dort bei seinem Idol „Salt Water Redneck“ in die Wrestling-Schule gehen. Nach einem Ausbüxversuch landet er auf dem Boot des Krabbenfischers Tyler, der von zwei nicht ganz zu Unrecht auf ihn wütenden Kollegen verfolgt wird.

Wie’s weitergeht, ist unschwer zu erraten. „The Peanut Butter Falcon“ ist ein Buddy-Roadmovie, bei dem ein ungleiches Männerpaar freundschaftliche Bande knüpft. Gut, dass die mangelnde Originalität durch die stimmige Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern mehr als nur wettgemacht wird.

Zachary Gottsagen als Zak und Shia LaBeouf als Tyler entwickeln während ihrer an Mark Twains „Die Abenteuer des Huckleberry Finn“ erinnernden Flussfahrt wunderbare Momente humorvoller Spontanität. Für „50 Shades Of Grey“-Beauty Dakota Johnson als Zaks einfühlsame Betreuerin Eleanor bleibt bei dieser Männerfreundschaft kaum was zu tun.

„The Peanut Butter Falcon“, Regie: Tyler Nilson, Michael Schwartz, mit Zachary Gottsagen, Shia LaBeouf, 93 Minuten, FSK 12