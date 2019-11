Taylor Swift und Shawn Mendes veröffentlichen gemeinsamen Song

Anzeige

Taylor Swift (29) hat gemeinsam mit Shawn Mendes (21, "Señorita") eine neue Version ihres erfolgreichen Songs "Lover" veröffentlicht. Sie kündigte diese Überraschung in einem Video auf Instagram an, in dem sie sagte: "Ich wollte euch etwas erzählen, worüber ich mich sehr freue. Es kommt eine neue Version von 'Lover'. Es ist ein Remix mit jemandem, von dem ich ein großer Fan bin, den ich seit langer Zeit kenne und mit dem ich schon immer zusammenarbeiten wollte."

Mendes habe Songzeilen aus "Lover" neu geschrieben. "Ich liebe ihn als Songwriter", sagte sie. "Jeder würde seinem Geliebten einen anderen Liebesbrief schreiben und seine Einstellung dazu ist so schön." Die Sängerin sei "so aufgeregt" und könne es "kaum erwarten", dass ihre Fans den Song hören. Auch Mendes kündigte den gemeinsamen Song auf Instagram an. "Danke Taylor Swift, dass du mich an diesem wunderschönen Song teilhaben lässt", schrieb er.

Die neue Version beginnt zunächst wie das Original. Nach dem ersten Refrain singt Shawn Mendes jedoch einen neuen Text. "Wir würden auf der Treppe sitzen / Ich werde dir Liebeslieder singen / Wenn wir 80 sind", lautet eine seiner Songzeilen. Swift schrieb den Song für ihren Freund Joe Alwyn (28), mit dem sie seit 2016 zusammen ist. Mendes soll seit Juli in einer Beziehung mit Camila Cabello (22) sein. Das YouTube-Video zum Song hat nach wenigen Stunden bereits fast eine halbe Million Aufrufe.

RND/tae/spot