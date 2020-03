Takis Würger liest aus seinem Erfolgsroman „Der Club”

Anzeige

Ein Jahr lang studierte der heutige „Spiegel"-Reporter Takis Würger in Cambridge. Dort war er Mitglied im Pitt Club, einem elitären Club voller Snobisten und voller Frauenverachtung. Was er dort erlebt hat, beschäftigte ihn so sehr, dass er einen Roman über die Zeit geschrieben hat.

Das Buch wurde 2017 zu einem Bestseller. Für das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), das seinen Lesern in dieser Zeit Kultur nach Hause bringen möchte, hat er nun den Anfang seines Erfolgsbuchs gelesen. Sehen Sie hier das Video: