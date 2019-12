Superspion unter Superhelden - Auf diese Kinofilme können wir uns 2020 freuen

Anzeige

Würde James Bond seine Einsätze so gut planen wie die Produktionsfirma Eon Productions den Start der Bond-Filme, dann hätte er die Rettung der Welt in weniger als einem halben Kinostündchen erledigt und könnte sich wieder am jamaikanischen Strand sonnen. Jedes Wehwehchen von Hauptdarsteller Daniel Craig bei den Dreharbeiten zu „Keine Zeit zu sterben“ wurde in den vergangenen Monaten stolz gemeldet, jeder sekundenkurze Filmschnipsel wie eine Trophäe vorgezeigt.

Es ist eben nicht mal mehr für die am längsten laufende Filmreihe der Welt selbstverständlich, die Öffentlichkeit zu elektrisieren. In der unendlichen Lawine der Superheldenfilme muss sich auch ein in die Jahre gekommener Superspion erst mal behaupten.

In diesem Fall aber sollte die Rechnung aufgehen, die Spannung steigt: „Keine Zeit zu sterben“ ist Craigs definitiv letzter Bond-Auftritt – und alles sieht danach aus, als würden die Frauen ihm endlich wirklich ebenbürtig sein. So einiges muss er sich vom weiblichen Geschlecht anhören, zum Beispiel dies: „Die Welt hat sich weitergedreht, Commander Bond!“. Kinostart ist der 2. April.

Schon zuvor aber sind eine ganze Reihe Filme zu sehen, die allesamt auf die Oscarverleihung am 9. Februar spekulieren. Los geht es mit Renée Zellweger, die sich grandios in Judy Garland verwandelt („Judy“, Kinostart: 2. Januar). Ein heißer Oscar-Kandidat könnte auch Sam Mendes‘ Weltkriegsfilm „1917“ (16. Januar) sein. Oder wie wäre es mit Greta Gerwigs „Little Women“ (30. Januar), in dem sich vier Schwestern Mitte des 19. Jahrhunderts in einer Männerwelt durchsetzen müssen?

Im von der #MeToo-Debatte alarmierten Hollywood würde sich Gerwigs Frauensache schon aus politischen Gründen aufdrängen. Zudem hat der Film anders als etwa „Irishman“ oder „Marriage Story“ nicht den Netflix-Makel an sich haften. Am 9. Februar wissen wir mehr: Dann werden in Los Angeles die Oscars vergeben.

Wegen der ungewöhnlich frühen Oscar-Sause kommt die Berlinale 2020 reichlich spät: Das mit Abstand wichtigste deutsche Filmfestival startet erst am 20. Februar am Potsdamer Platz. Dann wird die globale Filmwelt genau hinschauen, ob das neue Leitungsduo Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian die hohen Erwartungen nach der Ära Dieter Kosslick erfüllen kann. Wie geht das Festival mit dem in Kinokreisen ungeliebten Streamingdienst Netflix um? Reisen Hollywoodstars auch nach den Oscars ins winterkalte Berlin? Und wie sind deutsche Filme vertreten?

Das Wettbewerbsprogramm wird erst Ende Januar gekannt gegeben, aber die Festivalkönigin ist schon benannt: Die britische Schauspielerin Helen Mirren wird mit dem Goldenen Ehrenbären gewürdigt.

"Wonder Woman" kehrt zurück

Ein paar Superheldenfilme verdienen 2020 auf jeden Fall besondere Berücksichtigung – denn hier stehen Superheldinnen im Vordergrund: Da wäre zum Beispiel das Solodebüt der „Black Widow“ (30. April) mit Scarlett Johansson. Als Amazonen-Prinzessin „Wonder Woman“ (11. Juni) kehrt Gal Gadot auf die Leinwand zurück.

Und die deutschen Filme? Wer schon immer mal sehen wollte, wie der Mensch hinter dem Gesamtkunstwerk Udo Lindenberg ausschaut, ist in dem Biopic „Lindenberg! Mach dein Ding“ (16. Januar) richtig. Eine Adaption des verrückten Buches „Känguru-Chroniken“ (5. März) bringt Dani Levy ins Kino. Die Hermann-Hesse-Verfilmung „Narziss und Goldmund“ (12. März) besorgt Stefan Ruzowitzky. Und in „Pelikanblut“ (19. März) erlebt Filmmama Nina Hoss wahren Horror mit einer Adoptivtochter.

Auch im kommenden Jahr werden wir weiter auf die schon mehrfach verschobene erste Fortsetzung von James Camerons „Avatar“ warten - der erste Science-Fiction-Film über die blauhäutigen Ureinwohner auf dem Planeten Pandora liegt nun schon elf Jahre zurück. Cameron hat zwischenzeitlich den Dezember 2021 ins Visier genommen . Ob er wirklich später fertig wird als der neue Berliner Flughafen?

Das Jahr 2020 werden wir uns aber zu vertreiben wissen – zum Beispiel mit Spekulationen darüber, wer Daniel Craig als 007 nachfolgt.

