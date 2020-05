Superhelden-Film “Ball and Chain”: Dwayne Johnson und Emily Blunt sollen Hauptrollen spielen

Anzeige

Los Angeles. Noch liegen Dreharbeiten in Hollywood wegen der Corona-Krise brach, doch die Verhandlungen für zukünftige Projekte laufen. Dwayne Johnson (48, "Jumanji", "Baywatch") und Emily Blunt (37, "A Quiet Place") sollen bei dem geplanten Superhelden-Film "Ball and Chain" die Hauptrollen spielen, wie die Branchenblätter "Hollywood Reporter" und "Deadline.com" am Mittwoch berichteten. Drehbuchautorin Emily V. Gordon ("The Big Sick") soll die gleichnamige Comic-Vorlage aus den 90er-Jahren adaptieren.

Die Story dreht sich um ein zänkisches Ehepaar, das mit Superkräften ausgestattet ist - aber nur, solange sie als Partner zusammenhalten und sich nicht streiten. Johnson und Blunt standen zuletzt für "Jungle Cruise" gemeinsam vor der Kamera. Der Film basiert auf der gleichnamigen Disneyland-Attraktion, die Besucher in dem Vergnügungspark auf eine Abenteuerreise durch wilde Flüsse in Afrika und Südamerika führt. Der Kinostart war eigentlich für Juli geplant, wurde aber wegen der Corona-Krise auf 2021 verschoben.

RND/dpa