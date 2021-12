Sundance Festival schreibt Teilnehmern Booster-Impfung vor

Anzeige

Park City. Das Sundance-Filmfestival im US-Staat Utah hat wegen der Ausbreitung der hochinfektiösen Omikron-Variante des Coronavirus die Auflagen verschärft. Teilnehmer beim größten US-Filmfest für unabhängige Produktionen müssen nun eine Booster-Impfung vorweisen, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. Zudem gelten Maskenpflicht und andere Hygieneregeln. Das in den 1980er Jahren von Robert Redford begründete Festival soll vom 20. bis zum 30. Januar in der Wintersportregion Park City stattfinden.

82 Spielfilme aus 28 Ländern stehen auf dem Programm. Jedes Jahr mischen auch bekannte Schauspieler und Hollywood-Regisseure beim Sundance Festival mit. Diesmal werden Stars wie Eva Longoria, Amy Poehler, Emma Thompson, John Boyega und Jesse Eisenberg mit ihren Indie-Filmen erwartet.

Gewöhnlich pilgern Zehntausende Filmfans zu dem Event in Utah, doch pandemiebedingt war das Filmfest zuletzt ins Internet verlegt worden. 2022 werden bei dem geplanten Hybrid-Event nun wieder Besucher vor Ort und zusätzlich online erwartet.