Heavy Metal-Festival „Summer Breeze“ jetzt doch abgesagt

Anzeige

Anzeige

Dinkelsbühl. Das Heavy Metal-Festival „Summer Breeze“ in Mittelfranken wird auch in diesem Sommer ausfallen. Der Veranstalter hat das viertägige Festival im August in Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) wegen fehlender Planungssicherheit nun doch abgesagt. Auch andere große Open-Air-Festivals, etwa in Wacken (Schleswig-Holstein) oder „Rock am Ring“ am Nürburgring, fallen in diesem Jahr erneut aus.

Die Absage des „Summer Breeze“ sei unausweichlich geworden, teilte der Veranstalter am Dienstag mit. Bis heute fehlten verlässliche und verbindliche Grundlagen, die man sich von den politischen Entscheidern erhofft hatte.

Das „Summer Breeze“ ist nach Angaben des Veranstalters mit 40 000 Fans Süddeutschlands größtes Metal- und Rock-Festival. Mit einem Infektionsschutzkonzept mit engmaschigen Tests sollte es nach der Absage 2020 ursprünglich in diesem Jahr trotz Corona-Pandemie vom 18. bis 21. August stattfinden.