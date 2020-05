Studie: Keiner flucht so oft in Hollywood-Filmen wie Jonah Hill

Anzeige

Leonardo DiCaprio, Al Pacino oder auch Denzel Washington können Jonah Hill nicht das Wasser reichen. In einer Sache übertrumpft der Film-Komiker selbst die größten Hollywood-Legenden: Er flucht in seinen Filmen häufiger als jeder andere. Eine neue Studie der Webseite „Buzz Bingo“ ergab, dass der 36-Jährige in seinen gesammelten Filmen insgesamt 376-mal „Fuck“ oder „Shit“ sagt – und somit 22,9-mal pro 1000 gesprochene Wörter.

Damit überholt Jonah Hill den bisherigen Spitzenreiter Samuel L. Jackson, der auf 301 kommt und nur noch auf Rang 3 landete. Überholt wurde er nicht nur von Hill, sondern auch von „Wolf of Wallstreet“-Star Leonardo DiCaprio, der auf der Fluch- und Schimpfwort-Rangliste auf 361 Schimpfwörter kommt.

Jonah Hill feiert sich auf Instagram

Hill feierte sich selbst auf Instagram, in dem er die einen Screenshot der Branchenwebseite „The Wrap“ postete, dessen Überschrift „Jonah Hills überholt Samuel L. Jackson mit den meisten F-ing-Fluchwörtern im Film“ lautet. Er bedankte sich bei Martin Scorsese (Regisseur von „Wolf of Wallstreet“).

Die Top 10 der Flucher:

1. Jonah Hill (376)

2. Leonardo DiCaprio (361)

3. Samuel L. Jackson (301)

4. Adam Sandler (295)

5. Al Pacino (255)

6. Denzel Washington (183)

7. Billy Bob Thornton (145)

8. Seth Rogen (143)

9. Bradley Cooper (142)

10. Danny McBride (136)

DiCaprios „Wolf of Wall Street“-Bösewicht Jordan Belfort ist dazu einsamer Spitzenreiter als die am meisten fluchende Filmfigur der Hollywood-Historien. Der lässt gleich 332-mal Schimpfwörter raus.