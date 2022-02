Von „Every Breath You Take“ bis „Roxanne“: Sting verkauft Rechte an seinen Songs

Anzeige

Anzeige

New York. Der britische Rockmusiker Sting hat seinen gesamten Musikkatalog an Universal verkauft. Der Konzern teilte am Donnerstag mit, sein Musikverlag habe die Rechte an allen von Sting für die Band Police und seine Solokarriere geschriebenen Lieder erworben, darunter „Every Breath You Take“, „Roxanne“ und „Fields of Gold“.

Der 70-jährige Musiker und Komponist folgt damit dem Beispiel einer Reihe anderer Altstars von Bob Dylan, Bruce Springsteen, Paul Simon, Stevie Nicks, Neil Young und anderen, die ihre Songrechte an Musikverlage verkauften. Damit können diese über die Verwendung der Musik in Film und Fernsehen, Werbung und anderen Formaten entscheiden.

Sting verkaufte mehr als 100 Millionen Alben

Anzeige

Der Preis für Stings Musik wurde nicht enthüllt. Fachleute in der Musikindustrie schätzen, dass Springsteen von Sony Music Entertainment im Dezember 550 Millionen Dollar (480 Millionen Euro) und Dylan im selben Monat von der Universal Music Publishing Group zwischen 300 und 500 Millionen Dollar bekam.

Anzeige

Sting, bürgerlich Gordon Sumner, begann in den 1970er Jahren seine Karriere als Sänger, Songwriter und Bassist der Rockgruppe The Police. Mit der Band und als Solokünstler gewann er 17 Grammys und zahlreiche weitere Auszeichnungen. Nach Angaben von Universal verkaufte er mehr als 100 Millionen Alben.