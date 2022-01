Starregissuer Serebrennikow überraschend zu Proben in Hamburg

Kirill Serebrennikow, Film-, Opern- und Theaterregisseur aus Russland, gestikuliert bei seiner Ankunft am Flughafen in Hamburg. Hinter ihm liegen über vier Jahre striktes Reiseverbot und zahlreiche Inszenierungen per Zoom und Video in ganz Europa. Seit heute leitet er die Proben seiner Inszenierung von Tschechows Erzählung "Der schwarze Mönch" am Thalia Theater. © Quelle: Fabian Hammerl/-/dpa