Stargeiger David Garrett plant große Tour nach Corona: „Irgendwann wird der Tag kommen“

Anzeige

Anzeige

Grünwald. Der Violinist David Garrett blickt optimistisch ins Jahr 2022 - und plant eine Tournee durch große Hallen und Arenen mit tausenden von Zuschauern. „Irgendwann wird der Tag kommen, an dem wir uns wiedersehen können. Stellt euch mal vor, wie unfassbar gut sich das anfühlen wird“, sagte der 40-Jährige anlässlich der Bekanntgabe seiner „ALIVE“-Tour am Montag in Grünwald bei München. Nach dem Start am 6. Januar 2022 in Schwerin sind neun weitere Konzerte mit einer Mischung aus Klassik und Pop geplant, unter anderem in Köln, Stuttgart, München, Leipzig, Hamburg und Zürich. Der Vorverkauf soll am 28. Oktober starten.

„Nach Regen kommt immer Sonnenschein, so ist das Leben und so empfinde ich auch, was die Musik angeht“, sagte Garrett. So wie auf seinem aktuellen Album „ALIVE – My Soundtrack“ wolle er seinen Fans Lebensfreude und positive Energie vermitteln. „Deshalb habe ich ein Repertoire zusammengestellt, das hoffnungsvoll ist, aber auch den Schmerz der letzten Zeit reflektiert“, beschrieb der Musiker. „Es geht doch in erster Linie um den Drang zu leben – dieses Bedürfnis, endlich wieder wirklich lebendig zu sein.“