Staraufgebot bei den Golden Globes wächst: Michael Douglas als Helfer dabei

Beverly Hills. Das Staraufgebot für die Golden-Globes-Gala wächst weiter an: Auch die Promi-Ehepaare Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones und Kevin Bacon samt Ehefrau Kyra Sedgwick sollen am 28. Februar beim Austeilen der Golden-Globe-Trophäen helfen. Wie der Verband der Auslandspresse am Freitag mitteilte, sind auch die Schauspieler Sterling K. Brown und Susan Kelechi Watson als sogenannte Presenter bei der 78. Globe-Gala dabei.

Vor wenigen Tagen hatte der Verband bereits die Teilnahme von Globe-Preisträgern wie Joaquin Phoenix, Renee Zellweger und Awkwafina angekündigt. Wegen der Corona-Pandemie läuft die Trophäen-Show in diesem Jahr aber anders ab. Die Nominierten sollen virtuell von Standorten in aller Welt dazugeschaltet werden.

Die Komikerinnen Tina Fey und Amy Poehler moderieren die Zeremonie zum vierten Mal, diesmal aber auf getrennten Bühnen: Poehler ist in Beverly Hills vor Ort, Fey schaltet sich live aus dem New Yorker Rainbow Room dazu. Die Golden Globes gelten nach den Oscars als die wichtigsten US-Filmpreise. Neben 14 Film-Trophäen werden auch elf Preise in Fernsehkategorien vergeben.