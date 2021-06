„Star Wars“-Heldin Daisy Ridley hat Interesse an Rolle im Marvel-Universum

Anzeige

Anzeige

London. In der jüngsten „Star Wars“-Trilogie spielte Daisy Ridley die Jedi-Schülerin Rey. Demnächst ist die britische Schauspielerin im Kino in der Verfilmung der populären „Chaos Walking“-Bücher von Patrick Ness zu sehen. Dass beides beliebte Franchises mit großen Fangemeinden sind, ist laut Ridley Zufall. „Ich wähle nicht danach aus, ich plane nicht den nächsten „großen“ Film“, sagte die 29-Jährige. „Ich habe einfach das Drehbuch gelesen, und es hat mir gefallen und ich fand die Idee super.“ „Chaos Walking“ kommt am 17. Juni in die Kinos.

An den Gerüchten um eine mögliche Rolle als „Spider-Woman“ sei aber nichts dran, versicherte Ridley, die für „Chaos Walking“ zusammen mit „Spider-Man“-Darsteller Tom Holland vor der Kamera stand. „Jemand hat mich aus dem Nichts nach Spider-Woman gefragt, und ich habe gesagt: „Oh, das klingt toll!““, erzählte die Britin und lachte. „Und damit hatte ich mich offenbar selbst zur Topkandidatin erklärt, was nicht stimmt.“

Crime Time Welche Filme und Serien dürfen Krimi-Fans nicht verpassen? Mit unserem Newsletter Crime Time sind Sie uptodate. Gleich kostenlos abonnieren und alle zwei Wochen eine neue Ausgabe lesen. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Lesen Sie auch:

Marvel-Comics: 60 Jahre US-Zeitgeist in Münchens Amerikahaus

Marvel-Serie „The Falcon and the Winter Soldier“: Das könnte richtig gut werden

Verhandlungen: Olivia Colman könnte in Marvel-Serie „Secret Invasion“ mitspielen

Anzeige

Ridley hat Interesse an Rolle im Marvel Cinematic Universe

Sie hätte allerdings Interesse, eine Rolle im Marvel Cinematic Universe, zu dem neben Filmen wie „Spider-Man“ oder „Avengers“ auch die Serie „WandaVision“ gehört, zu übernehmen. „Wenn etwas Großartiges auftaucht, dann wäre ich natürlich offen für alles“, deutete sie an. „Ich habe gerade „WandaVision“ zu Ende geschaut. Was sie da gemacht haben, ist so toll und anders und spannend. Teil dieser besonderen Welt zu sein, die sich ständig erweitert und neu erfindet, wäre sehr aufregend.“