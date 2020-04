Star-Regisseur verfilmt Brandkatastrophe von Notre-Dame

Anzeige

Paris. Der französische Regisseur Jean-Jacques Annaud (76) arbeitet Medienberichten zufolge an einem Film über den Brand der Pariser Notre-Dame. Er wolle die Nacht des Feuers rekonstruieren und die Momente, die dem Unglück vorausgegangen seien, sagte der preisgekrönte Filmemacher ("Der Name der Rose", "Sieben Jahre in Tibet") dem Radiosender "RTL". Der Film solle das unglaubliche und emotionale Ereignis von innen heraus erlebbar machen.

Annaud hofft, mit den Dreharbeiten im Sommer starten zu können. Laut der Wochenzeitschrift "Le Point" soll der Film ohne Stars auskommen. In der weltberühmten Pariser Kathedrale brach am 15. April 2019 ein gewaltiges Feuer aus, das das gotische Gotteshaus teilweise zerstört hat.

