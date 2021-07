„Lethal Weapon“ und „Superman“: Star-Regisseur Richard Donner ist tot

Anzeige

Anzeige

Los Angeles. Der US-Regisseur Richard Donner ist tot. Er starb am Montag im Alter von 91 Jahren, wie seine Frau Lauren Schuler Donner gegenüber US-Medien bestätigte. Donner arbeitete in den 1970er- und 1980er-Jahren an einigen der größten Hollywood-Hits mit, darunter „Superman“ mit Christopher Reeve, „Die Goonies“ und die „Lethal Weapon“-Reihe mit Mel Gibson und Danny Glover.