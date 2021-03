Star-Dirigent James Levine ist tot

Anzeige

New York. Berlin, Boston, New York, München: James Levine hat Orchester auf der ganzen Welt dirigiert. Nun ist er im Alter von 77 Jahren gestorben. Das berichten die New York Times und die Washington Post unter Berufung auf Levines Leibarzt Len Horovitz. Er sei demnach bereits am 9. März gestorben, die Todesursache war zunächst nicht bekannt.

Mehr als als 40 Jahre wirkte Levine an der Metropolitan Opera in New York und galt als einer der renommiertesten Dirigenten in den USA. Während seiner Karriere stand er über 2500 Mal für das New Yorker Haus am Dirigentenpult, das letzte Mal erst am vergangenen Samstag. Auch in Deutschland gastierte Levine unter anderem auf den Bayreuther Festspielen und in Berlin. 2016 hatte er die künstlerische Leitung der Oper wegen seiner Parkinson-Erkrankung aufgegeben. Vorwürfe, er habe junge Männer missbraucht, beendeten im Jahr 2018 seine Karriere.