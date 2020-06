Staatstheater Nürnberg schickt Ensemble in Corona-Quarantäne

18.04.2020, Bayern, Nürnberg: "Wir spielen für sie weiter - Im digitalen Fundus" steht auf einem Banner am Staatstheater am Menschenleeren Richard-Wagner-Platz am Samstagabend um 20:45 Uhr. Wegen der Corona-Pandemie bleiben Großveranstaltungen in Deutschland bis zum 31. August grundsätzlich untersagt. Foto: Daniel Karmann/dpa | Verwendung weltweit. © Quelle: picture alliance/dpa